Sicurezza, via libera a otto progetti di videosorveglianza in provincia di Trapani

20/09/2026 20:00:00

Otto nuovi progetti di videosorveglianza per altrettanti Comuni della provincia di Trapani hanno ottenuto il parere favorevole del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica. Telecamere e nuovi collegamenti con le centrali operative dovranno rafforzare il controllo del territorio e fornire un ulteriore strumento alle forze dell'ordine per la prevenzione e il contrasto dei reati.

Il via libera è arrivato nel corso della riunione presieduta dalla prefetta Daniela Lupo, alla quale hanno partecipato i responsabili provinciali delle forze dell'ordine, la Zona Telecomunicazioni di Palermo e i sindaci dei Comuni interessati.

I progetti riguardano Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna, Salaparuta e Valderice.

Nuove telecamere e collegamenti con le centrali operative

Gli interventi prevedono l'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza urbana e il collegamento con le centrali delle Polizie locali e delle forze di Polizia.

L'obiettivo indicato dalla Prefettura è quello di «migliorare il controllo del territorio e supportare l'attività investigativa delle Forze dell'Ordine». I sistemi vengono considerati anche uno strumento per la prevenzione della criminalità diffusa e per aumentare la sicurezza nelle comunità locali.

I progetti rientrano tra quelli finanziabili attraverso il Fondo per la sicurezza urbana del Ministero dell'Interno.

Il parere favorevole del Comitato provinciale, però, non rappresenta ancora l'assegnazione definitiva delle risorse. La Prefettura trasmetterà adesso i progetti al Ministero dell'Interno, dove saranno sottoposti alla valutazione di una commissione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Sarà quest'ultima a definire la graduatoria per l'erogazione dei finanziamenti.

A Marsala domani il regolamento torna in Consiglio

Tra gli otto Comuni c'è anche Marsala, dove il tema della videosorveglianza è già al centro del confronto politico. Domani, lunedì 21 settembre, il Consiglio comunale tornerà infatti a discutere il regolamento per la gestione del sistema cittadino.

Nell'ultima seduta il provvedimento non era arrivato al voto, dopo un confronto acceso tra maggioranza e opposizione sugli emendamenti e, più in generale, sulle misure per la sicurezza.

In Aula era emerso anche il quadro della rete esistente: 177 telecamere attive, mentre per altre 50 il contratto è scaduto e gli impianti non sono al momento operativi. Domani il Consiglio proverà quindi a riprendere il percorso per arrivare all'approvazione del regolamento.



