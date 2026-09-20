La morte di Ciccio e la SS115 che fa paura: il lutto e i pericoli tra Marsala, Petrosino e Mazara

20/09/2026 07:08:00

Francesco Giacalone stava tornando a casa dal lavoro. Come tante altre sere. Aveva 47 anni, era marsalese, lavorava alla Locanda di Don Martino di Mazara del Vallo. Per tutti era semplicemente Ciccio.

Venerdì sera, poco dopo le 23.30, sulla Statale 115 il viaggio verso casa si è interrotto per sempre.

E adesso, passato lo choc delle prime ore, insieme al dolore resta una domanda che su quella strada torna dopo ogni tragedia: quanto ancora bisognerà aspettare per rendere più sicura la SS115 tra Marsala, Petrosino e Mazara?

L'incidente al km 46+700

L'impatto è avvenuto al chilometro 46+700 della SS115, già nel territorio comunale di Mazara del Vallo.

Tre le vetture coinvolte. L'esatta dinamica resta affidata agli accertamenti delle forze dell'ordine e proprio per questo è bene non trasformare le prime ricostruzioni in certezze.

Francesco Giacalone viaggiava da Mazara verso Marsala. Aveva terminato il turno di lavoro e stava rincasando. La sua vettura si è ribaltata. Per lui non c'è stato nulla da fare. (TP24)

Il dolore della Locanda di Don Martino

A Mazara la notizia ha colpito soprattutto il luogo nel quale Ciccio trascorreva gran parte delle sue giornate: La Locanda di Don Martino.

Lo staff lo ha salutato con una foto sorridente e poche parole che raccontano meglio di molte biografie il ricordo lasciato da Francesco: il sorriso, la bontà e quel suo immancabile “belle cose”.

Sabato il ristorante ha scelto di rimanere chiuso al pubblico, garantendo esclusivamente i banchetti che erano già stati programmati. Una decisione spiegata come rispetto degli impegni presi, nonostante il dolore per la perdita di quello che viene definito non soltanto un collega, ma un amico.

“Ciccio rimarrà per sempre parte della nostra storia e dei nostri ricordi”, scrivono dalla Locanda.

Non è soltanto l'incidente di venerdì

Poi c'è la strada. Ed è impossibile ignorarla.

La SS115 è uno degli assi più trafficati della provincia: collega Marsala, Petrosino e Mazara, è percorsa ogni giorno da pendolari, mezzi pesanti, lavoratori e famiglie. Lungo il tracciato si susseguono attività commerciali, abitazioni e accessi laterali.

E per lunghi tratti, soprattutto di notte, è praticamente al buio. Una condizione che Tp24 documenta da anni e che era stata segnalata anche dopo precedenti incidenti mortali. (TP24)

Non basta dire che una strada è pericolosa perché ogni incidente abbia la stessa causa. Velocità, distrazione, manovre, condizioni dei mezzi e circostanze specifiche vanno accertate caso per caso. Ma quando gli incidenti continuano a ripetersi nello stesso asse viario, il problema non può essere liquidato come una successione di fatalità.

I morti degli ultimi anni

L'elenco è pesante.

Nel marzo 2021 morì Santino Giametta, 52 anni, travolto mentre viaggiava in scooter nella zona del Baglio Basile. (TP24)

Nel luglio 2022 perse la vita Andrea Parrinello, 47 anni, di Petrosino, in uno scontro sulla stessa Statale.

Il 25 dicembre 2022 un frontale costò la vita a Giuseppe Rizzo e Hadj Sgair Mahjoub. Quel tratto della Statale era avvolto dalla nebbia ed era privo di illuminazione. (TP24)

Nel gennaio 2024 morì Biagio Lombardo, appena 18 anni, nello scontro tra la sua moto e un'auto, ancora sulla SS115 e ancora in un tratto praticamente buio. (TP24)

E non ci sono soltanto gli incidenti mortali. Nell'ottobre 2024 quattro auto furono coinvolte in una violenta carambola, con quattro persone finite in ospedale; nell'ottobre 2025 un altro grave scontro bloccò completamente la Statale. (TP24)

Petrosino prepara l'autovelox

Dopo la morte di Giacalone, il sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi ha annunciato che il Comune sta intervenendo nel tratto di propria competenza con l'installazione di un autovelox fisso. Anastasi indica la velocità come uno dei principali problemi e ritiene necessario anche un intervento strutturale di Anas. (TP24)

L'autovelox può servire a contenere la velocità. Ma la questione della SS115 è più grande di un apparecchio.

Ci sono l'illuminazione, gli incroci, gli accessi, la conformazione di una strada che deve assorbire contemporaneamente traffico locale e di attraversamento. E c'è soprattutto una soluzione strutturale che questo territorio aspetta da decenni.

La variante Marsala-Mazara, il progetto che aspetta da anni

Il progetto Anas prevede una variante di circa 16,5 chilometri tra Marsala Sud e Mazara del Vallo, con tre svincoli intermedi a Marsala Sud, Terrenove e Petrosino. Si tratterebbe di una nuova strada extraurbana, destinata anche a togliere parte del traffico dall'attuale SS115.

Nel luglio 2026 l'iter risultava ancora in corso: progetto definitivo completato, procedura di Valutazione di impatto ambientale ancora da concludere e un investimento stimato in circa 199 milioni di euro.

Una storia lunga, troppo lunga per chi percorre ogni giorno quella strada.

Oggi resta Ciccio

Ci sarà tempo per discutere di autovelox, illuminazione, Anas, progetti e responsabilità istituzionali.

Lo stesso Anastasi, dopo la tragedia, ha detto che “adesso purtroppo è il momento del lutto”.

Ed è così.

Oggi rimane soprattutto la fotografia di Francesco Giacalone che sorride. Ciccio. Il cameriere, l'amico, l'ex calciatore. L'uomo che venerdì sera aveva finito di lavorare e aveva imboccato la SS115 per tornare a Marsala.

Un tragitto normale.

Uno di quelli che migliaia di persone fanno ogni giorno.

E che su questa strada non dovrebbe mai diventare un viaggio senza ritorno.



