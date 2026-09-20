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Cronaca
20/09/2026 09:48:00

Trapani, tre auto incendiate nel centro storico: si indaga sull'origine dolosa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-09-2026/1789890597-0-trapani-tre-auto-incendiate-nel-centro-storico-si-indaga-sull-origine-dolosa.jpg

Tre auto sono state distrutte dalle fiamme all'alba di ieri, sabato 19 settembre, nel cuore del centro storico di Trapani. L'incendio è divampato intorno alle 5.30 in via San Pietro, nell'omonimo quartiere, a ridosso del muro perimetrale della chiesa. Dai primi accertamenti emergerebbe la natura dolosa del rogo.

 

Le tre vetture erano parcheggiate una accanto all'altra quando le fiamme hanno avvolto i mezzi, richiamando l'attenzione dei residenti della zona.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Trapani, che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area, e gli agenti della Polizia.

 

Secondo i primi rilievi, l'incendio sarebbe partito dalla vettura parcheggiata al centro per poi propagarsi alle altre due. All'interno di una delle auto sarebbe stata inoltre rinvenuta una sostanza infiammabile, elemento che rafforza l'ipotesi di un gesto intenzionale.

Sono in corso gli accertamenti della Polizia per ricostruire quanto accaduto, individuare eventuali responsabili e chiarire il movente. Tra le ipotesi investigative viene preso in considerazione anche un possibile regolamento di conti, ma su questo punto saranno necessari ulteriori riscontri.

L'episodio arriva, inoltre, dopo il furto di due automobili avvenuto in città in due notti diverse. Dei mezzi rubati, secondo le informazioni disponibili, non sarebbe stata ancora trovata traccia.

 

(Foto Primarete Trapani)









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