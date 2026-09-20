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Cronaca
20/09/2026 08:43:00

Sicilia, ritrovate le due sorelline scomparse: stanno bene

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-09-2026/1789886711-0-sicilia-ritrovate-le-due-sorelline-scomparse-stanno-bene.jpg

È finita nel migliore dei modi la notte di apprensione per Benedetta e Domitilla Costanza, le due sorelle di 12 e 8 anni scomparse a San Cataldo, nel Nisseno. Le bambine sono state ritrovate e stanno bene. Erano all'interno di un negozio di abbigliamento in corso Vittorio Emanuele, dove sarebbero rimaste dalla sera precedente.

 

A trovarle sono stati alcuni volontari della Protezione civile, dopo la segnalazione di una donna. Il ritrovamento è avvenuto poco prima di una riunione convocata in Prefettura per fare il punto sulle ricerche, alle quali stavano partecipando carabinieri, polizia, vigili del fuoco e Protezione civile.

 

La scomparsa e le ricerche

Delle due sorelle non si avevano più notizie dalla sera precedente. Erano state viste per l'ultima volta intorno alle 20.10 proprio in corso Vittorio Emanuele.

Il padre, Alessandro Costanza, aveva riferito agli investigatori di essere stato con le figlie poco prima della scomparsa. Avrebbe detto loro che sarebbe andato a comprare il pane insieme a un altro figlio e che si sarebbero ritrovati a casa. Al suo rientro, però, Benedetta e Domitilla non c'erano più.

Sono così scattate le ricerche, mentre i carabinieri hanno raccolto testimonianze e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

 

Da chiarire cosa sia accaduto

Adesso resta da ricostruire come le due bambine siano entrate nel negozio e perché vi siano rimaste durante la notte. Gli investigatori dovranno accertare se si sia trattato di un allontanamento volontario e chiarire tutte le circostanze delle ore trascorse lontano da casa.

La notizia più importante, dopo ore di ricerche e preoccupazione, è però arrivata con il ritrovamento: Benedetta e Domitilla stanno bene.









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