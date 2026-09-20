Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
20/09/2026 20:29:00

Trapani, acqua e autobotti. M5S attacca: «Cittadini lasciati soli»

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-09-2026/trapani-acqua-e-autobotti-m5s-attacca-cittadini-lasciati-soli-450.jpg

Il Movimento 5 Stelle interviene sulla questione idrica e la mancanza di approvigionamento, prendendo posizione contro l'amministrazione guidata da Giacomo Tranchida e contesta la gestione del servizio sostitutivo per le utenze che non possono utilizzare l'acqua della rete.

 

«Dopo mesi il Comune non è ancora riuscito a garantire un servizio sostitutivo adeguato a chi rimane senz'acqua», sostiene il Gruppo territoriale del M5S Trapani in un comunicato diffuso oggi.

 

Secondo i pentastellati, quella che era iniziata come un'emergenza legata alla contaminazione della rete sarebbe diventata una crisi strutturale. Il problema, per il M5S, non riguarda più soltanto guasti e tubature, ma soprattutto l'organizzazione della risposta comunale.

 

Il Movimento riferisce di avere ricevuto segnalazioni di utenze mai raggiunte dalle autobotti comunali e di altre rifornite con cadenza mensile o bimestrale. Circostanze che, sottolineano i pentastellati, dovranno essere verificate.

«Un servizio sostitutivo che passa quando può, o non passa affatto, non è un servizio sostitutivo», afferma il M5S, indicando nel coordinamento del COC e nell'organizzazione del servizio una delle questioni centrali.

 

La polemica arriva mentre resta aperto anche il caso delle autobotti private, finito al centro dei controlli della Guardia di Finanza. Il M5S riconosce che i controlli sulla potabilità siano necessari, ma contesta il rischio che cittadini, condomìni e attività rimangano stretti tra due problemi: l'acqua pubblica che non arriva e la difficoltà di ricorrere a soluzioni private.

 

Da qui le domande rivolte direttamente al sindaco.

Il M5S chiede perché non sia stata predisposta una filiera ufficiale e controllata che consenta, laddove la normativa lo permetta, alle autobotti private autorizzate di rifornirsi presso fonti pubbliche idonee, con acqua certificata e piena tracciabilità.

 

E ancora: se questa soluzione non è possibile, quali norme lo impediscono e quale alternativa concreta è stata predisposta dal Comune?

Infine, il nodo più immediato per chi resta senz'acqua: chi deve chiamare il cittadino, entro quanto tempo deve essere garantito il rifornimento e cosa deve fare se il Comune non è in grado di assicurarlo?

 

Il Movimento definisce la situazione «abbandono organizzato» e chiede un piano operativo con tempi e responsabilità precise.

«Dopo mesi i cittadini non hanno bisogno di altre rassicurazioni, ma di un piano operativo, di responsabilità chiare e di risposte certe», conclude il Gruppo territoriale M5S.

 

L'emergenza, dunque, non è più soltanto una questione di acqua che manca dai rubinetti. 

È diventata anche una questione di come il Comune organizza, garantisce e controlla l'acqua che deve arrivare ai cittadini quando la rete pubblica non è utilizzabile.









Native | 20/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2026/1789830828-0-marsala-progetto-volley-riparte-lunedi-e-giovedi-open-day-alla-palestra-grillo.jpg

Marsala, Progetto Volley riparte: lunedì e giovedì open day...

Native | 18/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2026/1789723655-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-porta-il-suo-cous-cous-al-cous-cous-fest.jpg

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro porta il suo cous cous al "Cous Cous...

Native | 18/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2026/1789716840-0-autoservizi-salemi-tre-nuovi-bus-due-per-roma-e-milano-uno-senza-barriere.jpg

Autoservizi Salemi, tre nuovi bus: due per Roma e Milano, uno senza...