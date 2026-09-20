Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati
20/09/2026 12:47:00

Marsala, dopo l’accoltellamento a Strasatti Patti e Maniscalco: «Servono più controlli»

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-09-2026/1789901442-0-marsala-dopo-l-accoltellamento-a-strasatti-patti-e-maniscalco-servono-piu-controlli.jpg

L’accoltellamento di  ieri sera a Marsala, raccontato da Tp24, riporta ancora una volta al centro il problema della sicurezza a Strasatti. E questa volta intervengono direttamente la sindaca di Marsala Andreana Patti e il presidente del Consiglio comunale Giovanni Maniscalco, chiedendo un’«attenzione istituzionale immediata» per la borgata.

L’episodio è avvenuto intorno alle 22:30 nei pressi del Montalbano Cafè: una rissa è degenerata e una persona è rimasta ferita da un’arma da taglio. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

 

«Un episodio grave»

 

«Quanto accaduto ieri sera a Strasatti, con una rissa culminata in un accoltellamento e una persona rimasta ferita, è un episodio grave che condanniamo con assoluta fermezza», dichiarano Patti e Maniscalco.

I due amministratori esprimono vicinanza alla comunità della borgata e sottolineano che non si tratta di una preoccupazione nata ieri sera.

«La sicurezza dei cittadini è una priorità – affermano – e Strasatti merita la stessa attenzione che deve essere garantita a ogni parte del territorio comunale».

 

Patti porterà il caso al Comitato per la sicurezza

 

La sindaca annuncia quindi che rappresenterà nuovamente la situazione di Strasatti al Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, chiedendo una valutazione complessiva del fenomeno e delle misure di prevenzione e controllo da adottare.

«È necessario fare sistema tra le istituzioni competenti», sostengono Patti e Maniscalco, che chiedono «più attenzione, più prevenzione, più controllo del territorio».

E qui, inevitabilmente, torna alla mente quanto accaduto appena qualche settimane fa a Porta Mazara, nel centro di Marsala. Lì, dopo le proteste degli esercenti per degrado e problemi di sicurezza, il Comune è intervenuto con una soluzione piuttosto originale: ha tolto le panchine dalla piazza.

A Strasatti, dopo una rissa finita a coltellate, il problema appare un po’ più complicato. Anche perché, stavolta, non risultano panchine da rimuovere.

 

 









Native | 20/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2026/1789830828-0-marsala-progetto-volley-riparte-lunedi-e-giovedi-open-day-alla-palestra-grillo.jpg

Marsala, Progetto Volley riparte: lunedì e giovedì open day...

Native | 18/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2026/1789723655-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-porta-il-suo-cous-cous-al-cous-cous-fest.jpg

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro porta il suo cous cous al "Cous Cous...

Native | 18/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2026/1789716840-0-autoservizi-salemi-tre-nuovi-bus-due-per-roma-e-milano-uno-senza-barriere.jpg

Autoservizi Salemi, tre nuovi bus: due per Roma e Milano, uno senza...