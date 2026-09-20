Marsala, dopo l’accoltellamento a Strasatti Patti e Maniscalco: «Servono più controlli»

20/09/2026 12:47:00

L’accoltellamento di ieri sera a Marsala, raccontato da Tp24, riporta ancora una volta al centro il problema della sicurezza a Strasatti. E questa volta intervengono direttamente la sindaca di Marsala Andreana Patti e il presidente del Consiglio comunale Giovanni Maniscalco, chiedendo un’«attenzione istituzionale immediata» per la borgata.

L’episodio è avvenuto intorno alle 22:30 nei pressi del Montalbano Cafè: una rissa è degenerata e una persona è rimasta ferita da un’arma da taglio. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

«Un episodio grave»

«Quanto accaduto ieri sera a Strasatti, con una rissa culminata in un accoltellamento e una persona rimasta ferita, è un episodio grave che condanniamo con assoluta fermezza», dichiarano Patti e Maniscalco.

I due amministratori esprimono vicinanza alla comunità della borgata e sottolineano che non si tratta di una preoccupazione nata ieri sera.

«La sicurezza dei cittadini è una priorità – affermano – e Strasatti merita la stessa attenzione che deve essere garantita a ogni parte del territorio comunale».

Patti porterà il caso al Comitato per la sicurezza

La sindaca annuncia quindi che rappresenterà nuovamente la situazione di Strasatti al Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, chiedendo una valutazione complessiva del fenomeno e delle misure di prevenzione e controllo da adottare.

«È necessario fare sistema tra le istituzioni competenti», sostengono Patti e Maniscalco, che chiedono «più attenzione, più prevenzione, più controllo del territorio».

E qui, inevitabilmente, torna alla mente quanto accaduto appena qualche settimane fa a Porta Mazara, nel centro di Marsala. Lì, dopo le proteste degli esercenti per degrado e problemi di sicurezza, il Comune è intervenuto con una soluzione piuttosto originale: ha tolto le panchine dalla piazza.

A Strasatti, dopo una rissa finita a coltellate, il problema appare un po’ più complicato. Anche perché, stavolta, non risultano panchine da rimuovere.



