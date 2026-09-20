Il Trapani sa solo perdere: ko pure con l'Igea Virtus

20/09/2026 17:22:00

E sono quattro. Il Trapani perde la quarta partita su quattro disputate in serie D e resta sempre più fanalino di coda in classifica, per via del -5 figlio della passata stagione.

Anche contro l'Igea Virtus i granata hanno dovuto alzare bandiera bianca al termine di una partita nella quale hanno provato a fare la loro parte, ma che ha messo in risalto, ancora una volta, tutti i problemi della squadra di Aronica.

Sul neutro di Castellammare del Golfo, considerato che il Trapani ad oggi non ha un campo nel quale disputate le partite casalinghe, è andata in scena una partita "surreale".

Senza tifosi al seguito, perché è stato disposto che l'incontro venisse disputato a porte chiuse in quanto l'impianto di Castellammare non ha i requisiti per ospitare le tifoserie, il Trapani ha perso 3-1.

L'unica nota positiva è stato il gol realizzato, perché nelle prime tre uscite i granata non erano mai riusciti a gonfiare la rete avversaria.

Questa volta lo hanno fatto, all'ottavo minuto della ripresa con Sasanelli che è stato il più lesto a raccogliere un cross di Maltese proveniente dalla sinistra ed a depositre alle spalle del portiere dell'Igea Virtus.

Il gol del vantaggio sembrava poter indirizzare la partita dalla parte del Trapani, invece i granata si sono sciolti, incassando tre gol e rischiando di prenderne anche qualcun altro.

Il pareggio dei messinesi arriva al 22': calcio di punizione di Calafiore poco più in avanti rispetto all'angolo sinistro e la palla viene raccolta di testa da Aiello che fa 1-1.

Il Trapani arretra il proprio baricentro e consente, al 39', a Vacca di percorrere trenta metri palla al piede, arrivare sulla trequarti e lanciare un pallone perfetto per Ferrara che, tagliando la difesa, agguanta la sfera e batte il portiere granata.

Nei minuti finali, poi, arriva pure il 3-1 con Harper, bravo a deviare un cross di Ferrara. E' il secondo dei cinque minuti di recupero e, di fatto, la partita termina in questo modo.

L'Igea prosegue la sua marcia in vetta alla classifica, con dieci punti sui 12 disponibili, mentre il Trapani è sempre in coda e la risalita, quantomeno per agganciare la zona playout, comincia a complicarsi sempre di più.



