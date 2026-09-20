Calcio, Atletico Trapani convince nei test. A Mazara confermato Vincenzo Russo

20/09/2026 09:26:00

Prime indicazioni positive per l'Atletico Trapani nelle amichevoli precampionato, mentre il Mazara continua a definire la propria rosa con la conferma del difensore Vincenzo Russo. Sono le ultime novità dal calcio trapanese.

Atletico Trapani, buon test contro il Valderice

L'Atletico Trapani, formazione nata da poche settimane e pronta ad affrontare il campionato di Terza Categoria, ha disputato le prime due amichevoli della sua storia.

L'esordio è arrivato contro il Calatafimi Don Bosco, formazione di Prima Categoria. La seconda uscita ha visto invece l'Atletico affrontare il Valderice, squadra di Promozione, chiudendo la partita sull'1-1. Dopo il vantaggio dei padroni di casa nella ripresa, i trapanesi hanno trovato il pareggio a dieci minuti dalla fine.

«La nostra squadra è nata appena 15 giorni prima, eppure in campo ha dato l'anima, lottando su ogni pallone e dimostrando carattere e coesione», sottolinea la società.

Mazara, Vincenzo Russo resta in gialloblù

Il Mazara Calcio ha invece perfezionato il tesseramento di Vincenzo Russo, difensore esterno mazarese classe 2004 che continuerà così a vestire la maglia gialloblù.

Cresciuto nei settori giovanili di Mazara Calcio e Aurora Mazara, Russo ha giocato tra Promozione ed Eccellenza anche con Marsala, Valderice e Mazarese. Nella passata stagione ha dimostrato la propria duttilità ricoprendo diversi ruoli e realizzando cinque reti.

Il giocatore si è già aggregato alla squadra ed è a disposizione dello staff tecnico guidato da Raffaele Palazzo.



