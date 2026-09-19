Salemi. Continua la lunga marcia del pluricampione paralimpico Renato Adamo

19/09/2026 16:27:00

Non conosce soste la lunga marcia agonistica di Renato Adamo, pluridecorato atleta paralimpico salemitano, che continua ad arricchire il proprio percorso sportivo con prestazioni di rilievo.



L’ultimo appuntamento della stagione siciliana lo ha visto protagonista domenica 13 settembre, al Campo Scuola “Di Natale” di Siracusa, dove si sono disputate la seconda prova nazionale dei Campionati di Società (CDS) e, contemporaneamente, la sesta e ultima tappa del Gran Prix FISPES Sicilia 2026.

Una giornata particolarmente intensa per l’atletica paralimpica siciliana, che ha portato in pista circa 50 atleti, appartenenti a otto formazioni regionali, impegnati in una doppia sessione di gare, mattutina e pomeridiana.



A rendere ancora più favorevole il contesto agonistico sono state le condizioni climatiche. Dopo le temperature torride dei giorni precedenti, la giornata siracusana ha regalato temperature decisamente più miti, consentendo agli atleti di affrontare le competizioni in condizioni migliori e di esprimersi al massimo delle proprie possibilità.

Il risultato è stato uno spettacolo sportivo di notevole livello, con gli atleti capaci di dare fondo alle proprie energie e di far registrare diversi primati e numerose prestazioni di rilievo.



Tra i protagonisti della manifestazione anche Renato Adamo, atleta della Parco Sport Altofonte, nella categoria T45, che ha affrontato una giornata agonistica particolarmente impegnativa cimentandosi nelle prove dei 100, 200 e 400 metri.



Tre distanze differenti, che richiedono caratteristiche tecniche e atletiche diverse, ma che hanno visto ancora una volta il campione salemitano scendere in pista con la determinazione che da sempre contraddistingue il suo modo di competere.

Per Adamo, infatti, ogni gara rappresenta una nuova occasione per misurarsi con se stesso e con gli avversari, confermando una continuità agonistica costruita attraverso anni di allenamenti, sacrifici e partecipazioni alle più importanti competizioni, regionali, nazionali e internazionali del movimento paralimpico.

Il suo contributo è stato inoltre prezioso per il risultato complessivo della Parco Sport Altofonte, protagonista di una giornata positiva sia sotto il profilo individuale sia sul piano della classifica a squadre.



La formazione di Altofonte ha infatti concluso la competizione conquistando il quarto posto nella classifica dei Campionati di Società (CDS).

Un risultato che assume particolare significato perché frutto della somma delle prestazioni dei singoli atleti e, quindi, della capacità dell'intero gruppo di mettere in campo qualità, continuità e spirito di squadra.



E proprio in questo quadro si inserisce la prestazione di Renato Adamo, il cui apporto ha contribuito al risultato finale della società.

Ma il quarto posto non si è fermato alla classifica dei Campionati di Società.

La Parco Sport Altofonte ha infatti ottenuto lo stesso piazzamento anche nella classifica assoluta finale del Gran Prix Sicilia 2026 e nella classifica promozionale, completando così un percorso stagionale caratterizzato da una sostanziale continuità di rendimento.

Per Renato Adamo, dunque, l'appuntamento di Siracusa ha rappresentato un altro capitolo di una carriera sportiva costruita sul lavoro e sulla capacità di continuare a competere ad alto livello.

Il campione salemitano ha ormai abituato il pubblico alle sue presenze sulle piste di atletica, ma dietro ogni nuova gara rimane intatto il significato di una sfida che va oltre il risultato numerico.



I suoi successi e la sua presenza nelle competizioni rappresentano infatti anche una testimonianza concreta del ruolo che lo sport paralimpico può svolgere nel promuovere inclusione, partecipazione e valorizzazione delle capacità individuali.

Non finiremo mai di ripetere che le imprese sportive di Renato non appartengono solo alla sua storia personale ma all’intera comunità salemitana. E, di conseguenza, meriterebbero maggiore attenzione da parte delle Istituzioni cittadine.

Franco Ciro Lo Re





