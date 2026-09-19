Roy Paci ricoverato d'urgenza. Salta il concerto al Cous Cous Fest

19/09/2026 15:33:00

Roy Paci è costretto a fermarsi. Il trombettista e cantante siciliano è stato ricoverato d’urgenza e non sarà domani, domenica 20 settembre, sul palco del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo. L’annuncio è arrivato attraverso i canali social dell’artista: lo staff parla di “seri problemi di salute” e della necessità di un’operazione.

Una notizia arrivata nel pieno del tour di Paci e proprio nei primi giorni della 29ª edizione del festival sanvitese, iniziato il 18 settembre e in programma fino al 27.

“Adesso la priorità è la sua salute”

Nel messaggio diffuso dallo staff viene spiegato che, in questo momento, la priorità è consentire al musicista di affrontare le cure e l’intervento necessario.

Non sono stati forniti altri particolari sulla natura del problema di salute né sui tempi di recupero. Lo staff ha fatto sapere che seguiranno aggiornamenti.

Oltre alla data di San Vito Lo Capo, è stata cancellata anche l’esibizione prevista oggi, 19 settembre, a Longobardi Marina, in Calabria, dove Roy Paci avrebbe dovuto suonare con gli Aretuska.

Il programma del Cous Cous Fest cambia

Roy Paci era atteso domenica sera sul palco sulla spiaggia di San Vito Lo Capo. Sul programma ufficiale del Cous Cous Fest, per le 22 del 20 settembre, l’appuntamento risulta adesso indicato come “TBA”, cioè artista da definire. Alle 21 resta invece previsto il live di RMC101, media partner.

Si attende dunque di sapere se l'organizzazione individuerà un sostituto.

Da Sanremo a Selinunte

Roy Paci, nato ad Augusta e da anni residente a Palermo, è uno dei musicisti siciliani più conosciuti anche fuori dall'Isola. Trombettista, compositore e frontman degli Aretuska, negli anni ha attraversato jazz, ska, rock e sonorità mediterranee.

Lo scorso febbraio era salito sul palco del Festival di Sanremo nella serata delle cover insieme a Samurai Jay e Belén Rodriguez per Baila Morena di Zucchero.

In estate era stato anche protagonista a Selinunte con il suo progetto jazz, in uno dei concerti organizzati nell'area archeologica.

Adesso, però, la musica si ferma. Almeno per qualche giorno. Prima viene la salute.



