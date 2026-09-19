Luglio Musicale, al via gli abbonamenti per la stagione invernale 

19/09/2026 17:49:00

Archiviata la stagione estiva, il Luglio Musicale Trapanese porta la sua 78ª stagione “Verbi d’Amore” negli spazi del Teatro Tonino Pardo e della Sala Grande del Complesso Monumentale San Domenico.

È già partita la campagna abbonamenti per i due cicli di otto appuntamenti, in programma da settembre a gennaio.

La prima proposta è “Cuore Contemporaneo”, dedicata all’opera da camera.

Quattro produzioni, tutte firmate da compositori italiani contemporanei, pensate per uno spazio scenico raccolto come quello del Teatro Tonino Pardo.

Il debutto è fissato per il 26 settembre con "Magic Words Circus" di Orazio Sciortino, su testo di Guido Barbieri e con la regia di Alessio Pizzech.

Il 17 ottobre toccherà a "Ghost Cafè" di Carlo Galante, su testo di Gabriela Fantato, con la regia di Giuseppe Amato e la direzione di Mirco Reina. Al centro della storia una giovane cantante che, attraverso un vecchio jukebox, entra in dialogo con le voci del passato.

Il 31 ottobre sarà invece la volta del dittico "L’Opera (forse)" di Francesco Filidei e "Infinito nero" di Salvatore Sciarrino. Due linguaggi differenti che vengono accostati nello stesso appuntamento: da una parte la storia d’amore tra un pesce e un uccellino, dall'altra le visioni mistiche di Maria Maddalena de’ Pazzi.

A chiudere il ciclo, il 28 novembre, sarà "Fuori fuoco" di Diana Buscemi, su testi di Mariza D’Anna e con la regia di Maria Paola Viano. Lo spettacolo parte da 28 bobine ritrovate della famiglia Fontana, girate negli anni Venti e Trenta, per costruire un racconto che attraversa quasi un secolo di storia di Trapani, Erice e Valderice.

Quattro concerti per l’inverno

L'altra formula è “Incanto d’Inverno”, dedicata alla musica da camera e ai concerti nella Sala Grande del Complesso Monumentale San Domenico.

Si comincia domenica 15 novembre con il pianoforte a quattro mani di Michele Campanella e Monica Leone, impegnati in un programma interamente dedicato a Schubert.

Il 22 novembre sarà invece Bruno Canino a salire sul palco con un recital dedicato alle affinità tra Brahms, Mendelssohn-Bartholdy e Schubert.

Il calendario proseguirà a dicembre con il Concerto di Natale, in programma domenica 20, e con il Concerto di Capodanno, previsto mercoledì 30 dicembre e diretto da Mirco Reina.

Entrambi gli abbonamenti puntano anche sul prezzo: 40 euro per i quattro spettacoli di “Cuore Contemporaneo” e 36 euro per i quattro concerti di “Incanto d’Inverno”.

Sono previste riduzioni per associazioni e under 30 e sarà possibile utilizzare anche la Carta Cultura Giovani e la Carta del Docente.

Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 19.

Gli abbonamenti possono essere acquistati al botteghino di Villa Margherita a Trapani oppure online sul sito del Luglio Musicale.



