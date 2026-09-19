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Cronaca

» Sanità
19/09/2026 13:11:00

Un caso di legionella ad Alcamo. Uomo di 55 anni in rianimazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2026/un-caso-di-legionella-ad-alcamo-uomo-di-55-anni-in-rianimazione-450.jpg

Un paziente di 55 anni, residente ad Alcamo, è risultato positivo alla metodica PCR per la legionella pneumophila. Ne dà notizia l'UOC di Epidemiologia e Medicina preventiva del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp Trapani.


In atto è ricoverato al reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Il paziente, presentatosi con malessere generalizzato e grave stress respiratorio, è trattato con terapia farmacologica.

 

Sulla base dell'evento accaduto, il Servizio di Igiene e ambienti di vita dell'Asp effettuerà dei controlli sulle probabili sorgenti di infenzione, che dalla indagine epidemiologica già effettuata può essere identificata con la stessa abitazione del paziente.

 

La trasmissione del batterio avviene principalmente attraverso l’inalazione di piccole goccioline o aerosol di acqua contaminata, che possono formarsi, ad esempio, durante una doccia o attraverso alcuni impianti che producono aerosol. Non è considerata una malattia che si trasmette normalmente da persona a persona e generalmente non si contrae con il semplice contatto con l’acqua.









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