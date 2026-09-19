Alzheimer, lunedì a Trapani una giornata dedicata alla prevenzione e alla salute del cervello

19/09/2026 17:44:00

La prevenzione dell’Alzheimer e del declino cognitivo comincia molto prima della comparsa della malattia. E riguarda tutti, non soltanto gli anziani o le famiglie che già convivono con una diagnosi di demenza.

È questo il messaggio al centro di “In Piazza per la salute del cervello”, l’iniziativa organizzata dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Asp di Trapani in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer.

L’appuntamento è lunedì 21 settembre, dalle 9 alle 13, in piazza Aldo Bassi, l’ex Municipio, a Trapani. La partecipazione è aperta alla cittadinanza.

Un controllo sulla salute del cervello

Non sarà soltanto una giornata di sensibilizzazione. Gli operatori della UOSD Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell’Asp Trapani saranno a disposizione dei cittadini per un percorso informativo e orientativo.

Attraverso un breve colloquio verranno presi in considerazione diversi aspetti della salute cerebrale e l'eventuale presenza di segnali che possono meritare un approfondimento: cambiamenti della memoria, difficoltà nello svolgimento delle normali attività quotidiane, modificazioni del comportamento, perdita di autonomia o cambiamenti rilevati dai familiari.

Non si tratta di una visita diagnostica né di uno screening che possa stabilire la presenza dell’Alzheimer. L’obiettivo è piuttosto quello di intercettare eventuali campanelli d’allarme. Quando emergeranno elementi da approfondire, il cittadino sarà indirizzato al medico di medicina generale o ai servizi del Dipartimento di Salute Mentale.

La salute cerebrale si costruisce nel tempo

L’iniziativa si inserisce nel più ampio approccio della Brain Health, la salute del cervello lungo tutto l’arco della vita.

L’attenzione, quindi, non è rivolta soltanto alla memoria. Attività fisica, alimentazione, salute cardiovascolare e metabolica, qualità del sonno, udito, stimolazione cognitiva e partecipazione sociale sono tutti elementi che contribuiscono alla salute cerebrale.

L’idea è semplice: non tutto può essere prevenuto, ma su alcuni fattori di rischio è possibile intervenire. E farlo per tempo può avere un ruolo importante nel mantenimento delle capacità cognitive con l’avanzare dell’età.

Alzheimer, dalla giornata simbolica alla prevenzione concreta

L’Asp di Trapani ha scelto così di trasformare la Giornata mondiale dell’Alzheimer in qualcosa di più di una ricorrenza sul calendario: quattro ore di incontro diretto tra specialisti e cittadini, per fare informazione, riconoscere possibili segnali precoci e spiegare quando è opportuno rivolgersi ai servizi sanitari.

Perché parlare di Alzheimer quando la malattia è già arrivata è necessario. Ma occuparsi della salute del cervello quando si sta ancora bene può esserlo altrettanto.



