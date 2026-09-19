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» Rifiuti
19/09/2026 15:05:00

Marsala, torna la mini discarica in via Giordano Bruno: "Servono controlli"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2026/marsala-torna-la-mini-discarica-in-via-giordano-bruno-servono-controlli-450.jpg

Rifiuti abbandonati e una piccola discarica che torna a formarsi in via Giordano Bruno, a Marsala. La segnalazione arriva da un cittadino che chiede l'intervento del Comune e della Polizia Municipale.

 

Parte dei rifiuti, secondo quanto riferito, si trova anche nel cortile di un'abitazione privata disabitata. Una situazione non nuova: «Già in passato il luogo era stato pulito dal Comune, ma ora siamo di nuovo come prima», racconta Ritondo.

 

Il cittadino chiede innanzitutto maggiori controlli per individuare chi abbandona i rifiuti, proponendo anche l'installazione di fototrappole. Nella segnalazione viene inoltre suggerita una maggiore attività di informazione sul sistema di raccolta porta a porta e sugli orari di conferimento per i residenti che potrebbero non conoscerne le modalità, insieme alla distribuzione dei mastelli dove necessario.

 

La richiesta è dunque di intervenire nuovamente per ripulire l'area, ma soprattutto di evitare che, dopo l'ennesima bonifica, i rifiuti tornino ad accumularsi.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it.









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