Cristina Ciminnisi annuncia: «Mi è stato diagnosticato un sarcoma». La deputata M5S: «Non mi fermo»

19/09/2026 12:23:00

Cristina Ciminnisi ha un’altra battaglia da affrontare. Questa volta non è politica, non si combatte all’Ars e non riguarda una legge, un’interrogazione o uno dei tanti problemi della provincia di Trapani.

La deputata regionale del Movimento 5 Stelle ha annunciato di avere un sarcoma. Lo ha fatto personalmente, con un messaggio pubblicato sui social per spiegare perché nelle ultime settimane la sua presenza pubblica sia stata meno intensa del solito.

«Non ci giro intorno», scrive Ciminnisi. E infatti va subito al punto: «Mi è stato diagnosticato un sarcoma».

«Ci sarò in modo diverso»

Ciminnisi spiega che la diagnosi la costringerà, almeno per qualche tempo, a riorganizzare le proprie energie e la propria attività pubblica. Ma chiarisce anche di non voler rinunciare al mandato politico.

«Non ho alcuna intenzione di fermarmi. Ci sarò in modo diverso, ma continuando a portare avanti la mia attività politica e tutto ciò che serve al nostro territorio».

Poi il riferimento più personale, al figlio, alla famiglia e alle persone che le sono vicine: «C’è solo – tra le altre – una battaglia in più da affrontare, e la affronterò con tutta la forza che ho. Per mio figlio, per la mia famiglia, per gli amici che mi vogliono bene e per tutti voi che mi avete dato fiducia e sostenuta in questi quattro anni».

Il messaggio si chiude con una frase che è insieme promessa e augurio: «Abbiamo ancora tante battaglie da combattere insieme per la nostra bella Sicilia. A riveder le stelle».

Cos'è un sarcoma

Il termine sarcoma indica un gruppo molto ampio di tumori maligni che possono originare dalle ossa oppure dai cosiddetti tessuti molli: muscoli, grasso, vasi sanguigni e linfatici, nervi, cartilagine e tessuto connettivo. (

Si tratta di tumori rari. Secondo AIRC, negli adulti i sarcomi dei tessuti molli rappresentano circa l'1% dei tumori maligni e in Italia si registrano circa cinque casi ogni 100 mila persone all'anno. Sono conosciuti oltre 90 diversi tipi istologici di sarcoma dei tessuti molli.

Ciminnisi non ha reso pubblici ulteriori dettagli sulla forma di sarcoma che le è stata diagnosticata, sulla sede o sul percorso terapeutico.

Chi è Cristina Ciminnisi

Nata a Mussomeli il 28 agosto 1987, Cristina Ciminnisi è una giurista, ha conseguito un dottorato in diritto pubblico all'Università di Palermo e vive a Trapani. Nel suo profilo personale racconta di essersi avvicinata al Movimento 5 Stelle nel 2015, collaborando con i rappresentanti del Movimento all'Assemblea regionale siciliana.

Il salto in prima persona nella politica elettiva arriva con le Regionali del 2022. Candidata nella circoscrizione di Trapani con il Movimento 5 Stelle, viene eletta all'Ars.

A Palazzo dei Normanni fa parte della Commissione Ambiente, territorio e mobilità e della Commissione Regolamento ed è vicepresidente della Commissione per l'esame delle attività dell'Unione europea

In questi quattro anni la sua attività si è concentrata soprattutto su questioni legate alla provincia di Trapani, dai trasporti alle infrastrutture, dall'acqua alla tutela ambientale, passando per sanità e servizi pubblici. E' prima firmataria di decine di interrogazioni parlamentari e diversi disegni di legge, mozioni e ordini del giorno.

Adesso, per qualche tempo, quel lavoro continuerà con ritmi necessariamente diversi.

Ciminnisi ha scelto di raccontarlo senza formule e senza nascondere la parola che fa paura. Sarcoma. E ha scelto, nello stesso messaggio, anche la frase con la quale affrontarlo: «Non ho alcuna intenzione di fermarmi».



