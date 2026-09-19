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Cronaca

» Piccole Storie
19/09/2026 18:10:00

Comprano casa in Sicilia senza esserci mai stati: poi lasciano New York per sempre

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2026/comprano-casa-in-sicilia-senza-esserci-mai-stati-poi-lasciano-new-york-per-sempre-450.jpg

Hanno comprato una casa in Sicilia senza esserci mai stati. Poi sono arrivati a Melilli, nel Siracusano, e dopo appena due mesi hanno capito che quella piccola casa nel centro storico sarebbe diventata il posto in cui vivere. È la storia di Camellia Philips e di suo marito, una coppia che ha lasciato New York per trasferirsi definitivamente nell'Isola.

 

Una scelta nata quasi per caso e raccontata da Philips a Business Insider. La coppia viveva a Brooklyn e la Sicilia era da tempo tra le destinazioni che avrebbe voluto conoscere, anche per le origini familiari del marito, legate proprio a Melilli.

A rendere complicato un normale viaggio era però la salute di Camellia. La donna soffre di emicrania cronica e i lunghi voli potevano provocarle conseguenze tali da costringerla a letto anche per giorni. Da qui un'idea decisamente fuori dall'ordinario: invece di organizzare una breve vacanza, comprare direttamente una casa in Sicilia e fermarsi per periodi più lunghi.

 

Una casa a Melilli per 57 mila euro

Aiutati nella ricerca da una coppia siculo-britannica, i due hanno individuato un bilocale nel centro storico di Melilli. Prezzo: 57 mila euro.

Avevano inizialmente pensato a una casa in campagna, ma la gestione di un terreno avrebbe comportato costi e impegni maggiori. Hanno quindi scelto il centro del paese: una casa già abitabile, con stanze luminose, soffitti alti e una terrazza panoramica sul tetto.

Mancavano però cucina e arredamento. Secondo il racconto della coppia, per mobili ed elettrodomestici sono bastati meno di 1.500 dollari.

L'acquisto non era privo di rischi. In un piccolo centro come Melilli rivendere rapidamente un immobile può essere più difficile rispetto a un grande mercato immobiliare. Ma una volta arrivati in Sicilia il dubbio è durato poco.

 

Il ritorno a Brooklyn e la decisione

Dopo due mesi trascorsi a Melilli, Camellia e il marito sono tornati negli Stati Uniti. È stato proprio il rientro a Brooklyn a far maturare la decisione.

La casa che consideravano ormai propria non era più quella di New York, ma quella siciliana dalle pareti gialle.

Per il trasferimento definitivo è servito circa un anno. Il marito aveva già la doppia cittadinanza, mentre Camellia ha dovuto affrontare le procedure necessarie per stabilirsi in Italia. Ha inoltre lasciato il proprio lavoro e avviato un'attività di consulenza che le consente di lavorare part-time.

Quello che doveva essere un modo per trascorrere lunghi periodi di vacanza in Sicilia si è trasformato così in un cambio completo di vita: da Brooklyn al centro storico di Melilli, in una casa comprata prima ancora di avere visto la Sicilia dal vivo.









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