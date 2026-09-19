Meteo Sicilia oggi 19 settembre: allerta gialla anche nel Trapanese. Pioggia e temporali tra Trapani e Marsala

19/09/2026 07:50:00

Il sabato comincia con l’ombrello a portata di mano. Oggi, 19 settembre, la Sicilia resta alle prese con una fase instabile e questa volta il maltempo coinvolge direttamente anche la provincia di Trapani. La Protezione Civile indica allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico sia nella zona nord-occidentale, che comprende Trapani e le Egadi, sia in quella sud-occidentale, dove ricadono Marsala e Pantelleria. (Mappe Protezione Civile)

Non sarà necessariamente una giornata di pioggia continua: il copione è quello tipico dell’instabilità, con nuvole, rovesci anche improvvisi e schiarite. Insomma, il tempo oggi cambia idea più rapidamente di noi.

Trapani, nuvole e possibili rovesci

A Trapani questa mattina il cielo è nuvoloso e le previsioni indicano la possibilità di uno o più rovesci nel corso della giornata. Le temperature si manterranno relativamente contenute rispetto ai giorni scorsi, con valori indicativi tra 20-23 gradi di minima e 26-27 di massima; nell’area di Birgi si potranno raggiungere localmente i 28 gradi.

Nella provincia la situazione sarà molto variabile. A Favignana sono previsti temporali e schiarite, con temperature tra 23 e 26 gradi, mentre ad Erice il termometro resterà più basso, intorno ai 19-22 gradi. Piovaschi sono attesi anche tra Salemi, Castelvetrano e Selinunte.

Marsala, pioggia soprattutto in mattinata

Più interessante la situazione di Marsala, dove le ultime elaborazioni indicano una mattinata con pioggia e possibili rovesci, seguita da qualche apertura nelle ore centrali e da nuova variabilità nel pomeriggio.

Le temperature dovrebbero oscillare tra circa 22 e 28 gradi. I modelli indicano pioggia soprattutto tra le 8 e le 11, con probabilità elevate, mentre nel primo pomeriggio potrebbero comparire schiarite. In serata non è escluso qualche nuovo piovasco.

Il vento soffierà prevalentemente da Sud e Sud-Est, in genere debole o moderato, attorno ai 10-18 km/h.

Allerta gialla nel Trapanese

La parte più importante della giornata riguarda però le allerte ufficiali.

Il Bollettino nazionale di criticità della Protezione Civile indica per oggi allerta gialla in Sicilia per rischio temporali nelle zone Nord-Occidentale con Egadi e Ustica e Sud-Occidentale con Pantelleria, oltre che in diversi altri settori dell’Isola. Nelle stesse aree è segnalata anche ordinaria criticità per rischio idrogeologico.

Questo significa che i fenomeni, pur non necessariamente diffusi, potranno essere localmente intensi, con piogge concentrate in poco tempo.

Vento e mare, qualche raffica più forte

I venti saranno prevalentemente meridionali. Il bollettino regionale per incendi e ondate di calore parla espressamente di venti moderati meridionali sulla Sicilia occidentale.

Alcune elaborazioni per la costa trapanese indicano raffiche che, localmente, potranno avvicinarsi ai 40-50 km/h, soprattutto in occasione dei fenomeni più intensi.

Tra Trapani e le Egadi il mare sarà generalmente poco mosso o mosso, con onde nell’ordine di mezzo metro, localmente qualcosa in più. A Favignana sono previste onde tra 0,5 e 0,6 metri e possibili rinforzi di vento durante i rovesci.

Anche davanti a Marsala il mare resterà abbastanza gestibile, con onde generalmente non superiori a circa mezzo metro, ma durante un temporale vale sempre la vecchia e poco spettacolare regola: dal mare è meglio uscire.

Domenica ancora variabile

E domani?

Domenica 20 settembre resterà una certa instabilità. A Trapani sono previste nuvole alternate a schiarite, con temperature intorno ai 27 gradi. Sulla Sicilia potranno ancora svilupparsi temporali, soprattutto nelle zone interne e in alcune fasce dell’Isola.

Anche per Marsala i modelli mantengono una possibilità di pioggia, sebbene con notevoli differenze tra una previsione e l’altra: segno che la distribuzione dei fenomeni sarà molto locale.

Da lunedì migliora, ma non definitivamente

Il miglioramento più evidente è previsto tra lunedì 21 e martedì 22 settembre.

A Trapani le temperature torneranno verso i 28-29 gradi, con più spazio per il sole. Martedì appare al momento la giornata più stabile, con cielo da sereno a poco nuvoloso.

Non sarà però ancora la definitiva resa dell’instabilità: tra mercoledì e giovedì alcuni modelli vedono nuovamente la possibilità di rovesci.



