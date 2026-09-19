L'incidente mortale tra Marsala e Petrosino, chi è la vittima

19/09/2026 08:49:00

È Francesco Giacalone, 47 anni, marsalese, l'uomo morto nel terribile incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla Statale 115, tra Marsala e Petrosino.

Giacalone lavorava in un ristorante a Mazara del Vallo ed era conosciuto anche negli ambienti sportivi: in passato aveva giocato a calcio in importanti categorie. Una vita spezzata improvvisamente, poco prima della mezzanotte, su una strada che ancora una volta presenta un conto pesantissimo.

Lo schianto poco prima della mezzanotte

L'incidente è avvenuto intorno alle 23.30 di venerdì 18 settembre, lungo la via Nazionale, all'altezza del Baglio Basile, nel territorio di Petrosino.

Tre le automobili coinvolte.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, una vettura che procedeva da Mazara del Vallo verso Marsala si sarebbe scontrata frontalmente con due auto che viaggiavano nella direzione opposta.

L'impatto è stato violentissimo. Le vetture sono finite in una carambola e una di esse si è ribaltata.

Per Francesco Giacalone non c'è stato nulla da fare. Il suo corpo è rimasto intrappolato nell'abitacolo e sono stati i vigili del fuoco a estrarlo dalle lamiere.

Gli altri occupanti

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, insieme a Polizia e Carabinieri.

Nelle prime ore successive all'incidente si era parlato di diversi feriti. Le informazioni diffuse successivamente indicano invece che gli occupanti delle altre due vetture sarebbero rimasti illesi, anche se comprensibilmente sotto choc. Tra loro anche una donna incinta e un bambino.

La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dei veicoli e i rilievi.

Chi era Francesco Giacalone

Francesco Giacalone aveva 47 anni ed era di Marsala. Lavorava nel settore della ristorazione, a Mazara del Vallo.

Aveva anche un passato nel mondo del calcio, sport che aveva praticato da giocatore e che faceva parte della sua storia personale.

La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa questa mattina a Marsala, suscitando dolore tra quanti lo conoscevano.

Adesso toccherà agli accertamenti delle forze dell'ordine stabilire l'esatta sequenza dello schianto e capire perché le tre vetture siano entrate in collisione.

Ancora una tragedia sulla Statale 115

Resta, intanto, ancora una volta il luogo: il tratto della Statale 115 nei pressi del Baglio Basile.

Una strada che negli ultimi anni è stata teatro di numerosi incidenti, alcuni dei quali mortali. Tp24 ha ricordato le vittime che hanno perso la vita nello stesso tratto.

Adesso a quell'elenco si aggiunge un altro nome.



