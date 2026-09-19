Incidente sulla SS115: “È avvenuto a Mazara, al km 46+700. Quel tratto è troppo pericoloso”

Una precisazione importante sul luogo dell’incidente costato la vita a Francesco Giacalone, il 47enne marsalese morto nella notte sulla Statale 115.
A farla è Giacomo Anastasi, sindaco di Petrosino.
“L’incidente è avvenuto al km 46+700, nel territorio di Mazara”
Il sindaco Anastasi ci segnala che il punto esatto è il chilometro 46+700 della Statale 115, già nel territorio comunale di Mazara del Vallo.
“Purtroppo contiamo l’ennesimo morto sulla Statale 115. L’incidente è stato al km 46+700 della 115, sul territorio di Mazara. Sono intervenuti infatti i Carabinieri di Mazara”.
Ma il problema resta tutto: quella Statale continua a fare paura
Al di là dei confini comunali — pochi chilometri che sulla carta dividono Petrosino da Mazara — il tema sollevato dal sindaco è quello che da anni accompagna la cronaca della SS115.
Un asse molto trafficato, sul quale convivono auto, mezzi pesanti, attività commerciali, accessi laterali e tratti percorsi a velocità sostenuta.
“Quel tratto è tra i più pericolosi della provincia e bisogna assolutamente fare qualcosa”, dice Anastasi.
Il sindaco annuncia anche un intervento sul tratto che ricade invece nel territorio di Petrosino:
“Noi stiamo intervenendo sul nostro tratto con l’installazione di un autovelox fisso, visto che la velocità è comunque uno dei principali motivi degli incidenti”.
Si tratta della posizione espressa dal sindaco; l’esatta dinamica dello schianto che ha ucciso Giacalone e le sue cause sono ancora oggetto degli accertamenti delle forze dell’ordine.
Anastasi: “Serve un intervento strutturale dell’Anas”
Per Anastasi, però, il controllo della velocità non può essere l’unica risposta.
“L’intervento davvero risolutivo sarebbe un intervento più strutturale di Anas”, spiega il sindaco.
Il tema non è nuovo. Anas ha già previsto, nell’ambito della variante Trapani-Mazara del Vallo, un primo stralcio Marsala Sud–Mazara del Vallo lungo circa 16,5 chilometri, con uno svincolo anche a Petrosino: un progetto pensato proprio per realizzare un nuovo asse rispetto all’attuale SS115.
Anastasi annuncia che nei prossimi giorni interverrà più nel dettaglio su ciò che l’amministrazione di Petrosino sta mettendo in campo per la sicurezza stradale.
Ma non oggi.
“Adesso purtroppo è il momento del lutto”, conclude.
Qui il punto dell'incidente.