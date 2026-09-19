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Cronaca

» Incidenti
19/09/2026 07:27:00

Incidente mortale tra Marsala e Petrosino: muore un uomo di 47 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2026/1789795750-0-incidente-mortale-tra-marsala-e-petrosino-muore-un-uomo-di-47-anni.jpg

Ancora una vittima sulla Statale 115. E ancora una volta all’altezza del Baglio Basile, nel tratto tra Marsala e Petrosino che negli ultimi anni è stato teatro di incidenti gravissimi.

Un uomo di 47 anni è morto sul colpo nella tarda serata di ieri, venerdì 18 settembre, in un incidente che ha coinvolto tre automobili. Lo schianto è avvenuto intorno alle 23.30, lungo la via Nazionale.

 

Lo scontro tra tre vetture

 

La dinamica è ancora in corso di ricostruzione. Secondo le prime informazioni, tre vetture sono rimaste coinvolte nello scontro e uno degli impatti sarebbe stato frontale.

Per il 47enne non c'è stato nulla da fare. L'uomo è rimasto intrappolato tra le lamiere della vettura ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dall'abitacolo.

Sul posto sono arrivate anche le ambulanze del 118 per prestare soccorso alle altre persone coinvolte. Al momento non è ancora noto il quadro completo delle loro condizioni.

Sono intervenuti polizia e carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente.

La Statale 115 è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi.

 

Ancora lo stesso tratto di strada

 

Ed è proprio il luogo dell'incidente a rendere ancora più pesante quanto accaduto.

Il tratto della Statale 115 nei pressi del Baglio Basile, in territorio di Petrosino e lungo l'asse che collega Marsala a Mazara del Vallo, ritorna infatti con impressionante frequenza nelle cronache degli incidenti stradali.

Il 4 marzo 2021 morì nello stesso tratto Santino Giametta, 52 anni, mentre viaggiava in scooter. Il mezzo finì sotto un camion che si stava immettendo sulla Statale.

Il 6 luglio 2022, sempre nei pressi del Baglio Basile, perse la vita Andrea Parrinello, 47 anni, di Petrosino. La sua Ford Kuga si scontrò con un furgone; il giovane che guidava l'altro mezzo rimase gravemente ferito.

Pochi mesi dopo, il 25 dicembre 2022, un altro terribile scontro frontale proprio davanti al Baglio Basile provocò due morti: il marsalese Giuseppe Rizzo, 60 anni, e Hadj Sgair Mahjoub, 44 anni, di origine tunisina. Quel pomeriggio la zona era avvolta da una fitta nebbia.

E nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2024 sulla Statale 115, ancora nei pressi del Baglio Basile, morì Biagio Lombardo, appena 18 anni. Il giovane marsalese viaggiava su uno scooter e si scontrò con un'auto.

 

Un tratto che continua a presentare un conto pesantissimo

 

Non tutti gli incidenti avvenuti qui hanno avuto conseguenze mortali. Negli anni Tp24 ha raccontato molti altri scontri, con auto distrutte, feriti e carreggiata bloccata. Anche nell'ottobre 2024 quattro vetture furono coinvolte in una violenta carambola e nell'ottobre 2025 un altro grave incidente tra due auto bloccò completamente la Statale.

Quello avvenuto ieri sera aggiunge adesso un'altra vittima a un elenco già troppo lungo.

Saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine a stabilire cosa sia accaduto poco prima delle 23.30 e quali siano state le cause dello scontro. Resta, ancora una volta, il dato più difficile da ignorare: sulla Statale 115 si continua a morire.



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