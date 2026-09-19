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Cronaca

» Incidenti
19/09/2026 10:48:00

Incidente mortale sulla Statale 115: tutto quello che sappiamo sulla morte di Francesco Giacalone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2026/incidente-mortale-sulla-statale-115-tutto-quello-che-sappiamo-sulla-morte-di-francesco-giacalone-450.jpg

Tre auto coinvolte, un uomo di 47 anni morto, una strada chiusa per ore e una comunità scossa. Con il passare delle ore si è ricostruito con maggiore precisione quanto accaduto nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 settembre sulla Statale 115, tra Petrosino e Mazara del Vallo.

La vittima è Francesco Giacalone, 47 anni, marsalese, per tutti Ciccio. Lavorava in un ristorante a Mazara del Vallo e al momento dell'incidente stava tornando a casa dopo il lavoro.

 

L'incidente poco prima di mezzanotte

 

Il primo allarme è scattato intorno alle 23.30.

Tre vetture sono rimaste coinvolte in un violentissimo incidente lungo la SS115. Le prime informazioni parlavano di uno schianto nei pressi del Baglio Basile, con una delle auto ribaltata e il conducente rimasto intrappolato tra le lamiere, ma in realtà lo schianto è avvenuto più avanti, in territorio di Mazara. 

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118, Polizia e Carabinieri. Per il 47enne non c'è stato nulla da fare.

Tp24 ha dato la prima notizia qui:

https://www.tp24.it/2026/09/19/incidenti/incidente-mortale-tra-marsala-e-petrosino-muore-un-uomo-di-47-anni/239554

 

La vittima è Francesco Giacalone

 

Nelle ore successive è stata identificata la vittima.

Si tratta di Francesco Giacalone, 47 anni, di Marsala. Giacalone lavorava nella ristorazione a Mazara del Vallo ed era conosciuto anche negli ambienti sportivi per il suo passato da calciatore.

Amici e conoscenti lo chiamavano Ciccio.

L'aggiornamento sull'identità della vittima è qui:

https://www.tp24.it/2026/09/19/incidenti/l-incidente-mortale-tra-marsala-e-petrosino-chi-e-la-vittima/239561

 

Ciccio stava tornando dal lavoro

 

Con il trascorrere delle ore è stato possibile precisare anche il luogo esatto dell'incidente.

Lo schianto non è avvenuto proprio davanti al Baglio Basile, come indicato nelle primissime ricostruzioni, ma poco più avanti, nel tratto della Statale 115 compreso tra il supermercato Conad e il Baglio Basile, sulla strada che da Petrosino conduce verso Mazara del Vallo.

Giacalone stava rientrando dopo avere terminato il proprio turno di lavoro a Mazara.

L'ultimo aggiornamento è qui:

 

https://www.tp24.it/2026/09/19/incidenti/la-morte-di-francesco-giacalone-lo-schianto-nel-tratto-tra-conad-e-baglio-basile/239567

 

Una dinamica ancora da chiarire

 

La ricostruzione definitiva dell'incidente è affidata alle forze dell'ordine.

Secondo le prime informazioni, una delle vetture avrebbe avuto un impatto frontale con mezzi che procedevano nella direzione opposta, dando origine a una carambola. Ma cause, sequenza degli urti ed eventuali responsabilità devono ancora essere accertate.

E proprio per questo, nelle ore immediatamente successive a tragedie di questa portata, le prime ricostruzioni vanno sempre considerate provvisorie.

 

Ancora sangue su quel tratto della Statale 115

 

Resta però un dato che va oltre la dinamica del singolo incidente.

Il tratto della SS115 tra Petrosino e Mazara è da anni uno dei punti che ricorrono più spesso nelle cronache degli incidenti stradali della provincia di Trapani.

Altri schianti mortali si sono verificati negli anni nella stessa zona o a poca distanza.

Questa volta la vittima è Francesco Giacalone, Ciccio, 47 anni.









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