Elezioni Alcamo, il centrodestra firma il "Patto" e cerca un candidato sindaco unico

19/09/2026 06:00:00

Nel centrodestra alcamese il confronto entra nel vivo per trovare un’intesa sul candidato sindaco e non ripetere le frammentazioni delle passate amministrative. È stato fissato un incontro strategico nella sede del movimento SiamoAlcamo per avviare il dibattito su una candidatura che si preannuncia complessa.

Sul fronte delle aspirazioni c’è quella di Franco D’Angelo, coordinatore cittadino di Forza Italia, sostenuto dal segretario provinciale Toni Scilla.

Appuntamento per il 25 ottobre, quando si terrà un evento pubblico durante il quale potrebbe essere ufficializzato il nome del candidato sindaco.

Gli schieramenti al nastro di partenza

La coalizione di centrodestra comprende FdI, FI, DC, Lega, UDC, Noi Moderati e diverse liste civiche di riferimento, tra cui quelle guidate da Tiziana Pugliesi e Giacomo Sucameli.

L’area di centrosinistra, invece, si muove attorno al PD, al M5S e a Controcorrente.

Nel panorama dei possibili candidati emerge la figura del medico Filippo Pirrone, ex assessore dell'amministrazione guidata da Giacomo Scala, che sta strutturando il proprio progetto civico su almeno tre liste a supporto.

Patto per Alcamo

Le forze del centrodestra, nel frattempo, hanno siglato il “Patto per Alcamo”, l’accordo politico-programmatico che apre il percorso della coalizione in vista delle elezioni amministrative del 2027.

Hanno sottoscritto l’intesa Mimmo Turano per la Lega, Alessandro Fundarò per Fratelli d’Italia, Franco D’Angelo per Forza Italia, Giacomo Scala per la Democrazia Cristiana, Michele Buffa per Noi Moderati, Francesco Regina per l’UDC, Giacomo Sucameli per Siamo Alcamo, Tiziana Pugliesi per Alba Alcamo e Francesco Ferrarella per Insieme si può.

Con il Patto, le forze aderenti si impegnano a mettere da parte divisioni e interessi particolari, assumendo come priorità il futuro della città.

L’accordo impegna le parti su tre punti: la costruzione di una coalizione unitaria, aperta al contributo di chi ne condivida valori e obiettivi; l’individuazione, attraverso un percorso condiviso e trasparente, di un candidato sindaco unico, capace di rappresentare l’intera coalizione; la stesura di un programma di governo comune, al quale ogni forza contribuirà con proposte e priorità.

Tra i temi indicati figurano sviluppo economico e lavoro, servizi, infrastrutture e viabilità, decoro urbano, politiche sociali, cultura, turismo, sport, ambiente e valorizzazione del territorio.

Un'attenzione particolare sarà rivolta al settore agricolo, considerato uno dei principali motori economici e produttivi di Alcamo e un vero e proprio volano per lo sviluppo della città e del territorio.

Le forze aderenti hanno inoltre definito il metodo di lavoro della coalizione: confronto preventivo, condivisione delle decisioni e lealtà reciproca, nel rispetto dell’identità e dell’autonomia di ciascuna componente.



