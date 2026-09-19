Libri, feste medievali, cinema e cous cous: il weekend nel Trapanese

19/09/2026 06:00:00

Libri e archeologia a Marsala, Erice che torna nel Medioevo, il Cous Cous Fest a San Vito Lo Capo. E ancora arte contemporanea a Gibellina, cinema a Castellammare, musica a Trapani e palazzi, chiese e luoghi insoliti da visitare con Le Vie dei Tesori.

Il weekend di sabato 19 e domenica 20 settembre:

Marsala, due giorni con Il Mare colore dei Libri

Al Museo Regionale Lilibeo e nel Parco archeologico di Lilibeo torna Il Mare colore dei Libri, festival giunto alla sesta edizione.

Il festival prende il via sabato 19 settembre alle 16 e prosegue fino a domenica sera con presentazioni, incontri con autori, poesia, cinema, musica, archeologia e attività dedicate ai più piccoli.

Gli appuntamenti saranno distribuiti tra Palco Blu, Spazio Verde, Sala Famà, Sala Gabrici, Baglio Tumbarello e Giardino storico. Nel Parco trovano spazio anche il Villaggio della piccola editoria, l'Agorà delle Associazioni e il Borgo dei Piccoli, con letture, giochi e laboratori per bambini.

Sabato alle 18.30 inaugura anche la mostra Finestre sull'America Latina. Durante il festival sarà inoltre inaugurata la Biblioteca Maria Luisa Famà, con la possibilità di conoscere il Fondo Famà.

La giornata di sabato si chiude alle 21.30 con L'estate finiva più nature, omaggio a Francesco Guccini tra musica, parole e memoria.

Domenica 20 il festival riprende in mattinata e prosegue nel pomeriggio e in serata tra libri, poesia, incontri e attività nel Parco. Alle 21.30 Yuri Garrett e Giacomo Bertuglia saranno protagonisti di Chi ha detto Beatles?, viaggio tra canzoni, storie e retroscena dei Fab Four.

Museo e area archeologica potranno essere visitati durante il festival. Sono previste inoltre visite guidate curate da ArcheOfficina.

Informazioni utili: ingresso gratuito. Sabato apertura dalle 16 alle 24; domenica dalle 10 alle 13.30 e dalle 16 alle 24. Per prenotare i percorsi guidati di ArcheOfficina: 327 9849519.

Erice torna nel Medioevo

Armature, cortei, falconieri, sbandieratori e antichi mestieri animano Erice per l'undicesima edizione della Festa FedEricina, dedicata a Federico III di Sicilia.

Quest'anno la rievocazione si intreccia con il X Raduno dei Cortei Storici di Sicilia, che domenica porterà nel borgo gruppi provenienti da diverse parti dell'Isola.

Il Villaggio Storico e quello della Falconeria sono allestiti tra via San Carlo e il Cortile Patrizio, mentre ai Giardini del Balio si potranno vedere i rapaci della Falconeria dei Nebrodi.

Sabato 19 è il giorno della Notte FedEricina. Federico III e la regina Eleonora d'Angiò faranno simbolicamente il loro ingresso in città, accolti da nobili e popolani.

Il corteo raggiungerà piazza Zichichi, dove è prevista la consegna delle Chiavi della Città. A chiudere la serata sarà lo Spettacolo del Fuoco di Ida Bruno.

Domenica 20 arriva invece il grande Raduno dei Cortei Storici di Sicilia. Davanti al Castello e alle Torri del Balio si formerà il corteo con i gruppi MonteSanGiuliano-Erice, Xaipe di Salemi, Bianca di Navarra di Paternò e La Perla Imperiale di Castelvetrano.

In piazza Zichichi sono previste la presentazione dei gruppi e il Volo del Falco. Il finale sarà davanti al Real Duomo, con le esibizioni delle compagnie e i fuochi diurni colorati.

San Vito Lo Capo, entra nel vivo il Cous Cous Fest

A San Vito Lo Capo prosegue la ventinovesima edizione del Cous Cous Fest, in programma fino al 27 settembre.

Il festival torna a mettere insieme gastronomia, culture del Mediterraneo, incontri e spettacoli intorno a un piatto diventato ormai il simbolo della manifestazione.

Sabato 19 entra nel vivo il Campionato Italiano di cous cous, insieme alle competizioni dedicate ai giovani chef e ai cooking show.

Domenica 20 continuano degustazioni, incontri e appuntamenti gastronomici. Torna anche uno degli appuntamenti più curiosi del festival, l'Asta del pesce, che ricrea l'atmosfera del tradizionale mercato ittico e coinvolge direttamente il pubblico nell'acquisto del pescato.

Per chi punta soprattutto alle degustazioni, durante il festival sono attive le Case del Cous Cous e l'area food.

San Vito Lo Capo durante il festival richiama migliaia di visitatori: per chi arriva in auto è consigliabile tenere conto dei tempi necessari per parcheggiare e raggiungere a piedi il centro della manifestazione.

Trapani apre le porte con Le Vie dei Tesori

Sabato 19 settembre parte anche l'edizione trapanese de Le Vie dei Tesori, in programma nei weekend del 19-20 e 26-27 settembre e 3-4 ottobre.

Palazzi, ville, chiese e luoghi normalmente poco accessibili diventano tappe di un grande museo diffuso.

Tra le esperienze di quest'anno c'è il mulino della Salina Galia-Canino, appena restaurato. Si potrà inoltre salire sul campanile di San Domenico e conoscere manoscritti e stampe custoditi alla Biblioteca Fardelliana.

Il programma non si ferma al centro storico: sono previste passeggiate ed esperienze anche fuori città e nella vicina Paceco.

Informazioni utili: il coupon per un ingresso costa 3 euro, quello per quattro ingressi 10 euro, quello per dieci 18 euro. I coupon multipli sono validi per le visite nei luoghi delle città trapanesi aderenti, ma non per passeggiate ed esperienze, che richiedono un coupon dedicato.

La prenotazione delle visite si effettua online. I coupon per gli ingressi singoli possono essere acquistati anche direttamente nei luoghi. Per informazioni è attivo il numero 091 8421273, tutti i giorni dalle 10 alle 18.

Mazara, chiese e palazzi diventano un museo diffuso

Anche Mazara del Vallo parte sabato 19 con Le Vie dei Tesori.

Sabato e domenica, dalle 10 alle 17.30, sarà possibile visitare numerosi luoghi del patrimonio cittadino.

Tra questi le chiese di San Giuseppe, San Francesco, San Michele Arcangelo e San Nicolò Regale, l'Abbazia di Santa Maria dell'Alto, il Museo Mirabilia Urbis, il Museo Diocesano, la Biblioteca e il Fondo Antico del Seminario, Palazzo Vescovile, il Collegio dei Gesuiti, il Complesso Corridoni, il Teatro Garibaldi e Casa Lombardo.

Anche a Mazara valgono i coupon da 3 euro per una visita, 10 euro per quattro e 18 euro per dieci.

Alcamo tra chiese, monasteri e castelli

Prima giornata delle Vie dei Tesori sabato 19 anche ad Alcamo, che partecipa per il quinto anno.

Il percorso attraversa chiese e monasteri che custodiscono opere di Gagini, Serpotta, Novelli e Borremans, ma il programma non si limita alle visite.

Sono previste anche esperienze tra canti gregoriani, passeggiate nei vigneti e percorsi al tramonto alla scoperta dei castelli.

I coupon costano 3 euro per un ingresso, 10 euro per quattro e 18 euro per dieci. Per passeggiate ed esperienze occorre invece acquistare il coupon dedicato.

Gibellina, l'arte contemporanea continua

Prosegue anche il programma di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2026.

Sabato 19, alle 19, arriva l'artista guatemalteca Regina José Galindo con una nuova performance. L'appuntamento è gratuito.

Domenica 20, alle 20, è invece in programma Igor Grubić con “Re-Building the Future”, altro appuntamento gratuito inserito nel calendario della Capitale dell'Arte Contemporanea.

Nel weekend restano inoltre visitabili diverse esposizioni già aperte nell'ambito di Gibellina 2026, tra cui Domestic Displacement, Francesco Bellina. Fawohodie e Andrea Polichetti. Architetture segrete.

Castellammare, comincia il CICI Film Festival

Il cinema indipendente arriva a Castellammare del Golfo con l'ottava edizione del CICI Film Festival, in programma dal 19 al 26 settembre.

Dieci registi avranno una settimana per lavorare in una città che diventerà, di fatto, un set a cielo aperto.

Sabato 19 alle 21 a Villa Margherita è prevista la serata inaugurale, con la presentazione del festival e dei dieci registi in gara, seguita dal dj set di Tommaso Miranda.

Domenica 20 iniziano invece le proiezioni di cortometraggi e lungometraggi al Teatro Apollo, dalle 18 alle 21.

Alle 19, alla Sala del Cinquecentenario, inaugura anche la mostra fotografica Stadi di Sicilia di Umberto Coa e Massimiliano Macaluso, visitabile dalle 18 alle 23 fino al 26 settembre.

Gli appuntamenti sono aperti al pubblico.

Petrosino celebra l'uva e il vino

A Petrosino il fine settimana profuma invece di vendemmia. Prosegue fino a domenica la Sagra dell'Uva e del Vino, tra viale Francesco De Vita e viale Giacomo Licari.

Sabato 19 alle 18, al Centro Polivalente, è prevista una masterclass di AIS Trapani. Alle 19.30 aprono gli stand “Sicilia Bedda” e quelli delle cantine, con degustazioni dei vini del territorio.

Alle 21.30 spazio al cabaret con I 4 Gusti.

Domenica 20 gli stand aprono alle 17, con degustazioni di prodotti derivati dall'uva, dal vino e dal mosto. Alla stessa ora parte lo spettacolo itinerante Sicilia Bedda Folk, con Anima Latina.

Alle 18 è previsto il Trikke e Due Talent Show.

L'ingresso alla manifestazione è gratuito.

Paceco, una sera tra sapori e jazz

Sabato 19 alle 19 alla Villa Comunale di Paceco è in programma Sorsi, Sapori e Jazz, iniziativa organizzata dalla Consulta Giovanile.

Una serata che mette insieme degustazioni enogastronomiche e musica jazz dal vivo.

L'ingresso è gratuito.

Trapani, domenica parte il Festival Scontrino

Domenica 20 prende il via anche il Festival Scontrino, rassegna promossa dal Conservatorio “Antonio Scontrino” che proseguirà fino al 30 settembre tra Trapani, Petrosino e Valderice.

L'apertura è fissata alle 21 al Chiostro San Domenico di Trapani.

Sul palco il duo formato da Alessio Pianelli al violoncello ed Eugenio Catone al pianoforte, primo appuntamento di dieci giorni dedicati alla musica tra tradizione, ricerca e nuovi linguaggi.

Gli altri appuntamenti del weekend

A Castelvetrano, sabato 19 e domenica 20, torna in via Tagliata la tradizionale Fiera della Madonna della Tagliata, con espositori, artigianato e prodotti tipici.

A Misiliscemi si conclude invece la Settimana della Legalità. Sabato 19 alle 16 è in programma Lo sport, scelta di legalità, iniziativa dedicata ai giovani nel ricordo di Andrea Gambino.

Domenica 20 tocca a Passi di Legalità, con gare podistiche e una camminata inclusiva non competitiva.



Per gli eventi a numero chiuso, esperienze e appuntamenti con prenotazione è consigliabile controllare la disponibilità.



