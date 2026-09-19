Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
19/09/2026 22:01:00

Soccorsero due gemelli alla Scala dei Turchi, l'appello dei genitori: "Chi li conosce? Vogliamo ringraziarli"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2026/soccorsero-due-gemelli-alla-scala-dei-turchi-l-appello-dei-genitori-chi-li-conosce-vogliamo-ringraziarli-450.jpg

Si chiamano Giuseppe e Debora, sarebbero due infermieri di Firenze e lo scorso 27 luglio si trovavano alla Scala dei Turchi, in Sicilia. Una famiglia li sta cercando per poter dire loro semplicemente grazie: furono loro a soccorrere due gemelli aggrediti da un cane randagio.

 

L'appello, partito dalla famiglia dei ragazzi attraverso i social, è stato rilanciato dall'Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia.

L'episodio risale alla mattina del 27 luglio, tra le 10 e le 10.30, alla Scala dei Turchi di Realmonte, nell'Agrigentino. Dopo l'aggressione del cane, Giuseppe e Debora sarebbero intervenuti immediatamente prestando le prime cure ai due ragazzi.

 

«Nel panico, due persone meravigliose si sono fermate e hanno prestato loro il primo soccorso con una dolcezza incredibile», racconta la madre.

Superata l'emergenza, nella concitazione di quei momenti nessuno ha pensato a scambiarsi i contatti. La famiglia ricorda soltanto i nomi dei due soccorritori e il fatto che avessero riferito di essere infermieri a Firenze.

Da qui l'appello per rintracciarli: «Vorrebbero solo poterli ringraziare di persona».

Chi dovesse riconoscersi nel racconto o avere informazioni su Giuseppe e Debora può contattare l'Ordine delle professioni infermieristiche Firenze-Pistoia all'indirizzo protocollo@opifipt.it.









Native | 18/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2026/1789723655-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-porta-il-suo-cous-cous-al-cous-cous-fest.jpg

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro porta il suo cous cous al "Cous Cous...

Native | 18/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2026/1789716840-0-autoservizi-salemi-tre-nuovi-bus-due-per-roma-e-milano-uno-senza-barriere.jpg

Autoservizi Salemi, tre nuovi bus: due per Roma e Milano, uno senza...

Native | 17/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-09-2026/1789630902-0-truffe-auto-usate-e-danni-nascosti-come-proteggersi-prima-di-firmare.png

Truffe auto usate e danni nascosti: come proteggersi prima di firmare