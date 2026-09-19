Soccorsero due gemelli alla Scala dei Turchi, l'appello dei genitori: "Chi li conosce? Vogliamo ringraziarli"

19/09/2026 22:01:00

Si chiamano Giuseppe e Debora, sarebbero due infermieri di Firenze e lo scorso 27 luglio si trovavano alla Scala dei Turchi, in Sicilia. Una famiglia li sta cercando per poter dire loro semplicemente grazie: furono loro a soccorrere due gemelli aggrediti da un cane randagio.

L'appello, partito dalla famiglia dei ragazzi attraverso i social, è stato rilanciato dall'Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia.

L'episodio risale alla mattina del 27 luglio, tra le 10 e le 10.30, alla Scala dei Turchi di Realmonte, nell'Agrigentino. Dopo l'aggressione del cane, Giuseppe e Debora sarebbero intervenuti immediatamente prestando le prime cure ai due ragazzi.

«Nel panico, due persone meravigliose si sono fermate e hanno prestato loro il primo soccorso con una dolcezza incredibile», racconta la madre.

Superata l'emergenza, nella concitazione di quei momenti nessuno ha pensato a scambiarsi i contatti. La famiglia ricorda soltanto i nomi dei due soccorritori e il fatto che avessero riferito di essere infermieri a Firenze.

Da qui l'appello per rintracciarli: «Vorrebbero solo poterli ringraziare di persona».

Chi dovesse riconoscersi nel racconto o avere informazioni su Giuseppe e Debora può contattare l'Ordine delle professioni infermieristiche Firenze-Pistoia all'indirizzo protocollo@opifipt.it.



