Marsala, accoltellamento a Strasatti dopo una rissa: un ferito a terra

19/09/2026 23:21:00

Ancora violenza a Marsala. Una persona è rimasta ferita in un accoltellamento avvenuto nella tarda serata di oggi, sabato 19 settembre, nella zona di Strasatti.

L'episodio è avvenuto intorno alle 22:30, nei pressi del Montalbano Cafè. Secondo le primissime informazioni raccolte da Tp24, l'accoltellamento sarebbe avvenuto durante o al termine di una rissa.

Una persona è rimasta ferita ed è stata vista a terra dopo l'aggressione. Al momento non sono note né le sue generalità né le condizioni di salute.

Sono ancora da ricostruire la dinamica dell'accaduto, il numero delle persone coinvolte e le ragioni che hanno provocato la rissa.

Tp24 sta seguendo quanto accaduto e aggiornerà la notizia non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.



