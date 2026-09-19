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Cronaca
19/09/2026 23:21:00

Marsala, accoltellamento a Strasatti dopo una rissa: un ferito a terra

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2026/marsala-accoltellamento-a-strasatti-dopo-una-rissa-un-ferito-a-terra-450.jpg

Ancora violenza a Marsala. Una persona è rimasta ferita in un accoltellamento avvenuto nella tarda serata di oggi, sabato 19 settembre, nella zona di Strasatti.

 

L'episodio è avvenuto intorno alle 22:30, nei pressi del Montalbano Cafè. Secondo le primissime informazioni raccolte da Tp24, l'accoltellamento sarebbe avvenuto durante o al termine di una rissa.

Una persona è rimasta ferita ed è stata vista a terra dopo l'aggressione. Al momento non sono note né le sue generalità né le condizioni di salute.

 

Sono ancora da ricostruire la dinamica dell'accaduto, il numero delle persone coinvolte e le ragioni che hanno provocato la rissa.

 

Tp24 sta seguendo quanto accaduto e aggiornerà la notizia non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

 









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