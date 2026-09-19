Marsala, accoltellamento a Strasatti dopo una rissa: un ferito a terra

Dal Cozzaro sarà tra i protagonisti del Cous Cous Fest 2026 con uno show cooking dedicato al cous cous. L’appuntamento è per mercoledì 23 settembre alle 17, al Bia Theatre di piazza Santuario, dove lo...
Quattro persone morte durante il lavoro nei primi sette mesi del 2026. E un’incidenza degli infortuni mortali quasi del 72% superiore alla media italiana. La provincia di Trapani è in zona rossa nella classificazione...
Tre nuovi autobus entrano nella flotta di Autoservizi Salemi. Due saranno destinati ai collegamenti nazionali dalla Sicilia verso Roma e Milano. Il terzo porta invece una novità importante sul fronte...
E' il 19 Settembre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • Stanotte è morto Sandro Mazzola. Aveva 83 anni ed era diventato una leggenda del calcio italiano, come il padre Valentino• Ogni anno...
Il mercato dell'usato è il canale ideale per acquistare un veicolo spendendo molto meno del nuovo. E i numeri dei passaggi di proprietà lo confermano ogni anno.
Ma un annuncio scritto bene e una carrozzeria lucida...