Maltempo in Sicilia: nubifragio ad Agrigento, allagamenti a Palermo. Le previsioni

19/09/2026 17:21:00

Il maltempo sta colpendo con forza la Sicilia. La situazione più pesante nelle ultime ore si registra nell’Agrigentino, dove piogge di intensità alluvionale stanno provocando allagamenti diffusi. In alcune zone gli accumuli si avvicinano ai 100 millimetri in appena due ore, una quantità d’acqua capace di mettere rapidamente in difficoltà strade e sistemi di drenaggio.

Temporali intensi stanno interessando diverse aree dell’Isola. Già nel corso della giornata erano stati segnalati fenomeni particolarmente forti tra Agrigentino, Ennese e Catanese, oltre che nel Palermitano e nel Messinese.

Agrigento, quasi 100 millimetri in due ore

È soprattutto dall’Agrigentino che arrivano in queste ore le segnalazioni più preoccupanti. Gli accumuli pluviometrici hanno raggiunto valori prossimi ai 100 millimetri nell’arco di circa due ore, con allagamenti in diversi punti.

La situazione è in continua evoluzione e le precipitazioni, estremamente localizzate, possono scaricare grandi quantità d’acqua in pochissimo tempo. È proprio questa la caratteristica dei temporali che stanno attraversando la Sicilia: una località può essere investita da un nubifragio violento mentre pochi chilometri più in là la pioggia resta molto più debole.

Allagamenti anche a Palermo

Problemi anche a Palermo, dove i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in diversi interventi.

In via Imera una squadra ha soccorso un automobilista rimasto bloccato dall’acqua accumulata sulla carreggiata. Nel Palermitano sono stati registrati locali nubifragi e allagamenti di strade e sottopassi.

Il quadro, dunque, è quello di un maltempo a macchia di leopardo, ma capace di produrre in pochi minuti situazioni di forte criticità.

Domenica allerta gialla in tutta la Sicilia

E non è ancora finita. La Protezione Civile regionale ha pubblicato l’avviso numero 26262, valido dalle 16 di sabato 19 settembre fino alla mezzanotte di domenica 20.

Per domenica è prevista allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico per temporali su tutta la Sicilia, compresa quindi la provincia di Trapani. Per il rischio idraulico relativo ai bacini maggiori il livello resta invece verde.

Sono previsti rovesci o temporali soprattutto sui settori tirrenici centro-orientali e ionici centro-settentrionali, mentre precipitazioni isolate potranno interessare anche i settori meridionali.

Attenzione agli allagamenti improvvisi

La stessa Protezione Civile invita a prestare particolare attenzione, in caso di rovesci e temporali, ai deflussi nelle aree urbane e nei luoghi maggiormente frequentati, anche in prossimità dei corsi d’acqua.

Il problema, insomma, non è soltanto quanto pioverà nell’arco dell’intera giornata, ma quanto velocemente può cadere la pioggia. L’Agrigentino, con accumuli prossimi ai cento millimetri in due ore, ne sta dando in queste ore una dimostrazione molto concreta.



