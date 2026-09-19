19 Settembre: addio a Sandro Mazzola, morti di sepsi, ragazzino ferisce prof
E' il 19 Settembre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Stanotte è morto Sandro Mazzola. Aveva 83 anni ed era diventato una leggenda del calcio italiano, come il padre Valentino • Ogni anno in Italia 50 mila persone muoiono di sepsi, e 20 mila di queste contraggono l’infezione in ospedale • A Roma, nel quartiere di Centocelle, un ragazzo di 13 anni ha ferito a coltellate una sua professoressa di 66, filmando l’assalto con una telecamera. Lo studente era arrabbiato perché gli erano stati attribuiti due debiti e aveva premeditato l’agguato, avvenuto sotto gli occhi dei compagni
• Un caccia italiano è stato colpito durante una attacco houthi contro la base saudita di Ta’if, non lontano dalla Mecca. Non ci sono nostri militari feriti, Crosetto ha chiesto l’intervento dell’Ue • Una nave da guerra italiana ha scortato un mercantile nello stretto di Bab el-Mandeb • Secondo il Nyt Trump vorrebbe riallacciare rapporti commerciali con la Russia: si pensa che questo renderebbe più morbido Putin • Il governo russo ha messo sotto gestione controllata le filiali russe di Auchan e Nestlé, perché rappresentanti gli interessi di «Paesi ostili» • A Torino Vannacci, ospite di un convegno di poliziotti, è stato contestato da militanti antagonisti • Salvini teme che partano fischi domani a Pontida e prepara il discorso sul pratone (il primo senza Bossi) puntando su pensioni e sicurezza per rabbonire la fronda nordista • L’Italiana Edison e la francese Edf hanno lanciato un piano miliardario per la creazione di mini reattori nucleari di terza generazione. Il primo dovrebbe essere pronto nel 2035 • Un ordigno bellico inesploso ha causato l’interruzione della circolazione ferroviaria tra Salerno e Battipaglia • Ieri si è svolto lo sciopero dei dipendenti di Apple Italia, a cui ha aderito il 70 per cento degli addetti • Nelle foreste pluviali della Bolivia è stata scoperta una nuova specie di felino. Si chiama gatto tilcayo • Usa, Danimarca e Groenlandia hanno raggiunto un accordo che garantisce una serie di diritti militari per le basi statunitensi nell’Artico • In Pakistan un attentatore suicida si è fatto esplodere in un posto di polizia nel quale si trova anche una moschea, facendo 21 morti • Alessandro Di Battista è stato dimesso dal policlinico Gemelli ed è tornato a casa • Una ragazzina di 12 anni è in gravi condizioni dopo essere stata presa a sprangate da un giovane di 22 mentre passeggiava con un’amica. L’aggressione, avvenuta a Pinerolo, apparentemente non ha motivo • Una giovane turista spagnola a Lecce ha raccontato di essere stata violentata da un tassista e, dopo alcune ore, dall’avventore di un bar • La procura di Monza ha chiesto l’archiviazione per tutti gli indiziati nell’inchiesta su sospette frodi sportive con il Var • Sono nove i giocatori convocati per la prima volta in azzurro dal ct della nazionale Roberto Mancini • Il Monza ha battuto il Sassuolo nell’anticipo del campionato di serie A. Oggi c’è la sfida al vertice tra Roma e Inter • Nel giorno del suo 82esimo compleanno, Reinhold Messner è tornato sulla roccia da cui aveva visto per la prima volta il Nanga Parbat, la montagna che costò la vita al fratello Günther • Gli scienziati si dicono vicini alla scoperta della tomba di Nefertiti: sarebbe nascosta accanto a quella del faraone Tutankhamon • Sono morti la cantante statunitense Rosalind Ashford (83 anni), l’attrice britannica Stephanie Cole (84), il ristoratore Alberto Cortesi (85), il cantante statunitense Duncan Sheik (56)
Titoli Corriere della sera: Golfo, l’Italia nel mirino la Repubblica: Bollette, il conto è salato La Stampa: A 13 anni accoltella la prof Il Sole 24 Ore: Concordato preventivo, arrivano / i voti per 2,7 milioni di partite Iva Il Messaggero: Houthi, colpito caccia italiano Il Giornale: Il jihadista di Modena / «capace di intendere» Avvenire: In prima linea Qn: Attacco Houthi in Arabia / Colpito un caccia italiano Il Fatto: In guerra senza dirlo / agli italiani e al Colle Libero: Fuoco sugli italiani / E la sinistra / diserta ancora La Verità: L’uomo che sussurra a Mattarella / ci riprova col suo piano Il Mattino: Scuola, i ragazzi con il coltello il manifesto: Salpo subito il Quotidiano del Sud: Alta tensione nel Mar Rosso / Roma all’Ue: subito più navi Domani: L’Italia nel vortice della guerra / Crosetto chiede soldi all’Ue
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