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Cronaca
19/09/2026 07:54:00

19 Settembre: addio a Sandro Mazzola, morti di sepsi, ragazzino ferisce prof

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2026/19-settembre-addio-a-sandro-mazzola-morti-di-sepsi-ragazzino-ferisce-prof-450.jpg

E' il 19 Settembre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• Stanotte è morto Sandro Mazzola. Aveva 83 anni ed era diventato una leggenda del calcio italiano, come il padre Valentino
• Ogni anno in Italia 50 mila persone muoiono di sepsi, e 20 mila di queste contraggono l’infezione in ospedale
• A Roma, nel quartiere di Centocelle, un ragazzo di 13 anni ha ferito a coltellate una sua professoressa di 66, filmando l’assalto con una telecamera. Lo studente era arrabbiato perché gli erano stati attribuiti due debiti e aveva premeditato l’agguato, avvenuto sotto gli occhi dei compagni


• Un caccia italiano è stato colpito durante una attacco houthi contro la base saudita di Ta’if, non lontano dalla Mecca. Non ci sono nostri militari feriti, Crosetto ha chiesto l’intervento dell’Ue
• Una nave da guerra italiana ha scortato un mercantile nello stretto di Bab el-Mandeb
• Secondo il Nyt Trump vorrebbe riallacciare rapporti commerciali con la Russia: si pensa che questo renderebbe più morbido Putin
• Il governo russo ha messo sotto gestione controllata le filiali russe di Auchan e Nestlé, perché rappresentanti gli interessi di «Paesi ostili»
• A Torino Vannacci, ospite di un convegno di poliziotti, è stato contestato da militanti antagonisti
• Salvini teme che partano fischi domani a Pontida e prepara il discorso sul pratone (il primo senza Bossi) puntando su pensioni e sicurezza per rabbonire la fronda nordista
• L’Italiana Edison e la francese Edf hanno lanciato un piano miliardario per la creazione di mini reattori nucleari di terza generazione. Il primo dovrebbe essere pronto nel 2035
• Un ordigno bellico inesploso ha causato l’interruzione della circolazione ferroviaria tra Salerno e Battipaglia
• Ieri si è svolto lo sciopero dei dipendenti di Apple Italia, a cui ha aderito il 70 per cento degli addetti
• Nelle foreste pluviali della Bolivia è stata scoperta una nuova specie di felino. Si chiama gatto tilcayo
• Usa, Danimarca e Groenlandia hanno raggiunto un accordo che garantisce una serie di diritti militari per le basi statunitensi nell’Artico
• In Pakistan un attentatore suicida si è fatto esplodere in un posto di polizia nel quale si trova anche una moschea, facendo 21 morti
• Alessandro Di Battista è stato dimesso dal policlinico Gemelli ed è tornato a casa
• Una ragazzina di 12 anni è in gravi condizioni dopo essere stata presa a sprangate da un giovane di 22 mentre passeggiava con un’amica. L’aggressione, avvenuta a Pinerolo, apparentemente non ha motivo
• Una giovane turista spagnola a Lecce ha raccontato di essere stata violentata da un tassista e, dopo alcune ore, dall’avventore di un bar
• La procura di Monza ha chiesto l’archiviazione per tutti gli indiziati nell’inchiesta su sospette frodi sportive con il Var
• Sono nove i giocatori convocati per la prima volta in azzurro dal ct della nazionale Roberto Mancini
• Il Monza ha battuto il Sassuolo nell’anticipo del campionato di serie A. Oggi c’è la sfida al vertice tra Roma e Inter
• Nel giorno del suo 82esimo compleanno, Reinhold Messner è tornato sulla roccia da cui aveva visto per la prima volta il Nanga Parbat, la montagna che costò la vita al fratello Günther
• Gli scienziati si dicono vicini alla scoperta della tomba di Nefertiti: sarebbe nascosta accanto a quella del faraone Tutankhamon
• Sono morti la cantante statunitense Rosalind Ashford (83 anni), l’attrice britannica Stephanie Cole (84), il ristoratore Alberto Cortesi (85), il cantante statunitense Duncan Sheik (56)

Titoli
Corriere della sera: Golfo, l’Italia nel mirino
la Repubblica: Bollette, il conto è salato
La Stampa: A 13 anni accoltella la prof
Il Sole 24 Ore: Concordato preventivo, arrivano / i voti per 2,7 milioni di partite Iva 
Il Messaggero: Houthi, colpito caccia italiano
Il Giornale: Il jihadista di Modena / «capace di intendere»
Avvenire: In prima linea
Qn: Attacco Houthi in Arabia / Colpito un caccia italiano
Il Fatto: In guerra senza dirlo / agli italiani e al Colle
Libero: Fuoco sugli italiani / E la sinistra / diserta ancora
La Verità: L’uomo che sussurra a Mattarella / ci riprova col suo piano
Il Mattino: Scuola, i ragazzi con il coltello
il manifesto: Salpo subito
il Quotidiano del Sud: Alta tensione nel Mar Rosso / Roma all’Ue: subito più navi
Domani: L’Italia nel vortice della guerra / Crosetto chiede soldi all’Ue

 









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