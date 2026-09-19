Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Ambiente
19/09/2026 11:38:00

Puliamo il Mondo, Legambiente pulisce il litorale di Petrosino. Salta l'iniziativa a Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2026/puliamo-il-mondo-legambiente-pulisce-il-litorale-di-petrosino-salta-l-iniziativa-a-marsala-450.jpg

Legambiente torna a ripulire la costa tra Marsala e Petrosino. Domenica 20 settembre, dalle 10, il circolo Legambiente Marsala-Petrosino parteciperà a “Puliamo il Mondo”, la campagna nazionale dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati e alla cura del territorio. L'appuntamento sarà sul litorale roccioso del Biscione, a Petrosino.

L'iniziativa si svolgerà con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Petrosino. I volontari interverranno su un tratto della costa raccogliendo i rifiuti abbandonati.

L'obiettivo, spiega il circolo, non è soltanto la pulizia, ma anche richiamare l'attenzione sulla tutela dell'intera costa petrosilena, «anche quella rocciosa, poco considerata e spesso trascurata dai cittadini e dalle istituzioni».

 

Legambiente aveva programmato un'altra giornata di “Puliamo il Mondo” a Marsala, sull'isola Schola, per sabato 19 settembre. L'iniziativa, però, non si svolgerà.

Il circolo, presieduto dall'avvocata Maria Letizia Pipitone, riferisce di avere chiesto il permesso e il patrocinio al Libero Consorzio di Trapani, ente gestore della Riserva dello Stagnone, e al Comune di Marsala.

«Non abbiamo, purtroppo, ricevuto risposte né dal Comune di Marsala né dall'ente gestore della riserva dello Stagnone», afferma Legambiente, spiegando così l'impossibilità di organizzare l'intervento previsto sull'isola.









Native | 18/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2026/1789723655-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-porta-il-suo-cous-cous-al-cous-cous-fest.jpg

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro porta il suo cous cous al "Cous Cous...

Native | 18/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2026/1789716840-0-autoservizi-salemi-tre-nuovi-bus-due-per-roma-e-milano-uno-senza-barriere.jpg

Autoservizi Salemi, tre nuovi bus: due per Roma e Milano, uno senza...

Native | 17/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-09-2026/1789630902-0-truffe-auto-usate-e-danni-nascosti-come-proteggersi-prima-di-firmare.png

Truffe auto usate e danni nascosti: come proteggersi prima di firmare