Puliamo il Mondo, Legambiente pulisce il litorale di Petrosino. Salta l'iniziativa a Marsala

19/09/2026 11:38:00

Legambiente torna a ripulire la costa tra Marsala e Petrosino. Domenica 20 settembre, dalle 10, il circolo Legambiente Marsala-Petrosino parteciperà a “Puliamo il Mondo”, la campagna nazionale dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati e alla cura del territorio. L'appuntamento sarà sul litorale roccioso del Biscione, a Petrosino.

L'iniziativa si svolgerà con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Petrosino. I volontari interverranno su un tratto della costa raccogliendo i rifiuti abbandonati.

L'obiettivo, spiega il circolo, non è soltanto la pulizia, ma anche richiamare l'attenzione sulla tutela dell'intera costa petrosilena, «anche quella rocciosa, poco considerata e spesso trascurata dai cittadini e dalle istituzioni».

Legambiente aveva programmato un'altra giornata di “Puliamo il Mondo” a Marsala, sull'isola Schola, per sabato 19 settembre. L'iniziativa, però, non si svolgerà.

Il circolo, presieduto dall'avvocata Maria Letizia Pipitone, riferisce di avere chiesto il permesso e il patrocinio al Libero Consorzio di Trapani, ente gestore della Riserva dello Stagnone, e al Comune di Marsala.

«Non abbiamo, purtroppo, ricevuto risposte né dal Comune di Marsala né dall'ente gestore della riserva dello Stagnone», afferma Legambiente, spiegando così l'impossibilità di organizzare l'intervento previsto sull'isola.



