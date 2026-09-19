Tutto pronto per Insolito Marsala. Cinque giorni tra vino, cibo e ospitalità. 

19/09/2026 13:00:00

Torna Insolito Marsala: cinque giorni, oltre 40 appuntamenti tra Marsala, Trapani e le Isole Egadi, tra mostre, masterclass, degustazioni e momenti di socialità che raccontano come il mondo dell'enoturismo e dell'Ho.Re.Ca. cambi al passo con i tempi.



Si comincia mercoledì 30 settembre con due appuntamenti in contemporanea: l'inaugurazione del temporary wine shop allestito all'interno di Ottica Polaris – tra lenti e montature si potrà uscire anche con una bottiglia di vino – e "Il tempo in cantina", degustazione di stagionature all'Enoteca di Palazzo Fici. In serata, "Fuori dal tempo" propone un assaggio di quattro Barolo d'annata, dal 1937 al 1967.



Al centro di questa edizione c'è, appunto, il tempo: un tema che attraversa i luoghi e i prodotti in cui la sua scansione è fondamentale. Dalla mostra di Favignana "Il tempo sul muro", dedicata alla storia dei calendari e degli orologi civici di Marsala e Trapani e da visitare con Danilo Gianformaggio – per tutti, il "signore del tempo" – fino a "A tavola con i Mille", dove l'Istituto Alberghiero A. Damiani racconta a tavola l'impresa garibaldina.



Il territorio siciliano dialoga anche con le altre regioni e con il mondo: giovedì 1° ottobre i vini di Firriato incontrano il Parmigiano Reggiano e il Prosciutto di Parma e di San Daniele; domenica 4 ottobre, al Museo Archeologico Lilibeo, i vini di Donnafugata accompagnano il pane del Panificio Ragona e l'olio EVO dell'Oleificio Sant'Anna di Marsala. Ogni sera, "Sicilia in Tavola" porta nei ristoranti di Marsala e Trapani menù speciali dedicati a Insolito.



Tutti i giorni, il ciclo gratuito di incontri "Wine & Hospitality 3.0" – il percorso di formazione di Insolito Marsala 2026 – è aperto a professionisti del settore e curiosi, con lezioni per scoprire business innovativi e nuovi modi di raccontare il territorio e l'enoturismo. Tra gli appuntamenti, "Le città del vino" con gli studenti del master europeo WINTOUR – che unisce le università di Tarragona, Bordeaux e Porto – in dialogo con Assovini Sicilia e Generazione Next, e l'incontro "Giornalismo, new journalism e social storytelling", in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti di Sicilia.

Il programma completo è consultabile su insolitomarsala.com/programma; le iscrizioni ai singoli eventi sono aperte sulla piattaforma Enthemo.





