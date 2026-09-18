Marsala, la Pasticceria Savoia cerca un aiuto pasticcere: come candidarsi

18/09/2026 19:00:00

Un’opportunità di lavoro a Marsala per chi conosce già il mestiere del pasticcere, ma anche per chi vuole impararlo sul campo. La Pasticceria Savoia cerca un aiuto pasticcere da inserire nel proprio laboratorio di via Mazara.

L’annuncio arriva direttamente dai canali social della storica pasticceria marsalese, oggi guidata da Salvatore Miceli, giovane pastry chef che ha acquisito e dato una nuova impronta al laboratorio Savoia.

Lavorare nel laboratorio guidato da Salvatore Miceli

Miceli si è formato all’ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, e ha maturato esperienze al fianco di maestri come Roberto Rinaldini, Ezio Marinato e Fabrizio Donatone.

Alla Pasticceria Savoia porta avanti un lavoro che tiene insieme la tradizione dolciaria siciliana e una pasticceria più contemporanea, dai grandi classici alle torte moderne, passando per mousse, lievitati e lavorazioni artigianali.

Ed è proprio all’interno di questo laboratorio che verrà inserita la nuova figura professionale.

Esperienza sì, ma c’è spazio anche per chi vuole imparare

La ricerca non è rivolta soltanto a pasticceri già formati.

«Se conosci il mestiere, o hai voglia di impararlo sul campo, tra impasti e biscotti caldi appena sfornati, scrivici o passa in laboratorio: ti aspettiamo», si legge nell’annuncio pubblicato dalla Pasticceria Savoia.

Una possibilità, quindi, anche per chi vuole costruire esperienza direttamente in laboratorio e apprendere tecniche e tempi del mestiere lavorando accanto a professionisti del settore.

Come candidarsi

Chi è interessato può contattare direttamente la Pasticceria Savoia o presentarsi nella sede di Marsala, in via Mazara 199.

Per informazioni è disponibile il numero 0923 723219.

La ricerca è già aperta e le candidature possono essere presentate direttamente alla pasticceria.

Link social e sito

Facebook: https://www.facebook.com/pasticceriasavoiamarsala

Instagram: https://www.instagram.com/pasticceriasavoiamarsala/

Sito: https://pasticceriasavoia.it/



