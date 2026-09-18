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Cultura

» Tempo libero
18/09/2026 10:19:00

Alcamo in Mini, due giorni dedicati alla piccola auto diventata un’icona

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Piccola nelle dimensioni, molto meno nella storia. Sabato 19 e domenica 20 settembre Alcamo ospita “Alcamo in Mini”, raduno dedicato a una delle automobili più riconoscibili di sempre, dalle Mini storiche alle generazioni più recenti.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Scuderia del Castello Alcamo, con il patrocinio del Comune, e si articolerà tra il centro della città e un giro panoramico che domenica porterà gli equipaggi fino a San Vito Lo Capo.

Sabato il raduno e la mostra in centro

Si comincia sabato 19 settembre dalle 15 alle 19 in piazza Bagolino, dove è previsto il raduno delle vetture insieme a giochi e attività di carattere ludico-sportivo.

Dalle 19 fino a mezzanotte, le Mini diventeranno invece protagoniste del centro cittadino con una mostra statica lungo corso VI Aprile, nel tratto compreso tra via Porta Palermo e piazza Ciullo.

Un’esposizione dedicata alle Mini Cooper d’epoca, che trasformerà per alcune ore uno degli assi principali del centro di Alcamo in una passerella automobilistica. 

Domenica il giro panoramico fino a San Vito Lo Capo

La seconda giornata porterà il raduno su strada.

Domenica 20 settembre, dalle 9, le Mini partiranno da piazza Castello per il giro panoramico con destinazione San Vito Lo Capo.

“Alcamo in Mini” mette così insieme il classico appuntamento degli appassionati con un momento aperto anche a curiosi e famiglie. Del resto la Mini, nata alla fine degli anni Cinquanta, ha superato da tempo i confini del semplice automobilismo: è diventata un oggetto di design e di costume, capace di attraversare generazioni mantenendo praticamente intatta la propria riconoscibilità.

Per informazioni sull’iniziativa sono disponibili i numeri 331 3644022, 392 7169242 e 333 6088025



Tempo libero | 2026-09-17 18:13:00
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