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Cultura

» Spettacoli
18/09/2026 10:48:00

Trapani saluta l’estate con Goodbye Summer: tre serate di musica e spettacolo

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Tre giorni di musica, dj set e cabaret nel centro storico di Trapani: Piazza Aldo Bassi ha fatto da scenario alla rassegna organizzata dal Comune e dall’Ente Luglio Musicale Trapanese.

 

Trapani ha salutato l’estate con tre serate di musica e spettacolo nel cuore del centro storico. 

Dall’11 al 13 settembre piazza Onorevole Aldo Bassi, l’ex piazza Municipio, ha ospitato “Goodbye Summer – Trapani 2026”, rassegna a ingresso libero promossa dall’Ente Luglio Musicale Trapanese e dal Comune di Trapani, con il sostegno dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

 

Per tre sere la piazza ha accolto famiglie, giovani e visitatori, alternando generi e formule differenti: musica dal vivo, dj set e cabaret, con la conduzione di Claudia Parrinello.

 

La prima serata, venerdì, è stata dedicata alla musica. Sul palco sono saliti I Fatti Vostri, con una rilettura del repertorio italiano e internazionale, seguiti da I Diversi, formazione che ha unito violino elettrico e musica elettronica. A chiudere la serata sono stati gli Irrequieti, gruppo trapanese nato nel 2017.

 

Sabato spazio invece alla musica dance. Il centro storico si è trasformato in una pista all'aperto, con giochi di luce proiettati sulle facciate degli edifici e il pubblico impegnato a ballare fino a tarda sera. In consolle si sono alternati Alberto Dolo, giovane dj trapanese legato alla house e alla tech house, Dj Delta, campione italiano e finalista mondiale del Red Bull 3Style, e Sebastian, protagonista di serate nei club italiani e internazionali.

 

La chiusura, domenica, ha avuto invece un'impronta fortemente siciliana. Ad aprire la serata sono stati gli Ottoni Animati, brass band trapanese nata nel 2008 e protagonista negli anni di esibizioni anche fuori dall’Italia. Tube, trombe e tamburi hanno portato in piazza un repertorio tra sonorità balcaniche, funk e tradizione musicale del Sud.

 

A seguire è salito sul palco Stefano Piazza, comico palermitano diventato popolare anche attraverso il web grazie ai suoi video satirici dedicati a temi sociali e di costume. 

Al pubblico trapanese ha proposto il monologo “In Sicilia comanda la donna”.

Una tre giorni che ha riportato musica e spettacolo in una delle piazze centrali della città, chiudendo idealmente la stagione estiva degli eventi. Una formula costruita sulla contaminazione tra generi e sulla partecipazione del pubblico, con l'obiettivo di trasformare il centro storico in uno spazio di incontro e intrattenimento.

 

Con Goodbye Summer, Trapani ha così salutato l'estate 2026 tra musica dal vivo, dj set e comicità.









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