Trapani, la MoNo Dance Company chiude il ciclo al Chiostro San Domenico con "Romeo é Giulietta"

18/09/2026 11:54:00

Si è chiuso nel segno della danza contemporanea il ciclo di appuntamenti estivi al Chiostro San Domenico di Trapani.

A calcare la scena è stata la MoNo Dance Company con “Romeo è Giulietta”, rilettura contemporanea del mito shakespeariano inserita nella 78ª stagione del Luglio Musicale Trapanese, “Verbi d’Amore”.

Il pubblico che ha riempito il chiostro, al termine dello spettacolo ha salutato la compagnia con lunghi applausi.

Un ultimo appuntamento che ha trasformato le arcate di San Domenico in uno spazio teatrale dominato dalla luce rossa, tra maschere di pizzo nero, corsetti di velluto, ruches color avorio e passamanerie dorate.

La scena è stata costruita con pochi elementi: un tavolo antico in legno, una poltrona barocca, una toeletta con specchiera e alcune sedie. Su questo spazio si sono sviluppate le coreografie di Asja Marabotti e Giorgia Bevilacqua, interpretate insieme ad Anita Amoroso, Gaia Verro e Hugo Olagnon.

I movimenti hanno alternato sequenze corali, duetti e prese, con i corpi dei danzatori continuamente sospesi tra attrazione e distanza.

La regia di Monica Montanti propone una riscrittura del testo shakespeariano nella quale il destino lascia spazio alla scelta: i ruoli vengono messi in discussione e il tema dell’identità diventa centrale. È soprattutto la figura di Giulietta a rappresentare il punto di partenza di una rilettura che guarda al mito attraverso il tema della libertà individuale e dell'amore.

Quella sull'"identità" é quindi una riflessione affidata alla danza e ai corpi, fino al momento finale del bacio che ha concluso la rappresentazione.

Per la MoNo Dance Company si tratta anche di una collaborazione ormai consolidata con il Luglio Musicale Trapanese dal 2021.

Nel 2026 la compagnia è inoltre arrivata tra gli otto progetti finalisti del Prospettiva Danza Teatro Festival di Padova con il duetto Disintegration of Persistence.

Con “Romeo è Giulietta” termina dunque la programmazione estiva del Chiostro San Domenico, che quest'anno ha spaziato dal jazz alla musica d'autore, dalla musica barocca alla sperimentazione musicale e vocale, fino alla danza contemporanea.

La programmazione del Luglio Musicale Trapanese però non si ferma.

In autunno e inverno le opere proseguiranno al Teatro Pardo, mentre i concerti cameristici della stagione continueranno nella Sala Grande del complesso di San Domenico.



