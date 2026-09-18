Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
18/09/2026 12:25:00

A Castelvetrano intervento al cuore con un'innovativa tecnica mini-invasiva 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2026/1789727288-0-a-castelvetrano-intervento-al-cuore-con-un-innovativa-tecnica-mini-invasiva.jpg

Eseguiti con successo dall’Unità operativa complessa di Cardiologia-UTIC-Emodinamica del presidio ospedaliero di Castelvetrano, due interventi di chiusura dell’auricola sinistra (LAAC) in pazienti con fibrillazione atriale e precedenti sanguinamenti maggiori durante terapia anticoagulante.

 

Per la prima volta in provincia è stata utilizzata la “Contarini Technique”, dal nome di Marco Contarini, ideatore della innovativa tecnica e direttore della Cardiologia dell’Umberto I di Siracusa, ed eseguita dall’equipe di Emodinamica e di Cardiologia di Castelvetrano. La tecnica utilizza l’ecografia intracardiaca e consente di evitare anestesia generale, intubazione e la tradizionale sonda ecocardiografica transesofagea, rendendo la procedura meno invasiva e meglio tollerata dal paziente.

 

E’ un ampliamento dell’offerta terapeutica, resa possibile grazie alla crescita della Emodinamica del presidio belicino, che consente di offrire procedure cardiologiche complesse e innovative ai pazienti del circondario, evitando trasferimenti verso centri più lontani.

 









Native | 18/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2026/1789723655-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-porta-il-suo-cous-cous-al-cous-cous-fest.jpg

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro porta il suo cous cous al "Cous Cous...

Native | 18/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2026/1789716840-0-autoservizi-salemi-tre-nuovi-bus-due-per-roma-e-milano-uno-senza-barriere.jpg

Autoservizi Salemi, tre nuovi bus: due per Roma e Milano, uno senza...

Native | 17/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-09-2026/1789630902-0-truffe-auto-usate-e-danni-nascosti-come-proteggersi-prima-di-firmare.png

Truffe auto usate e danni nascosti: come proteggersi prima di firmare