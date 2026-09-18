San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro porta il suo cous cous al "Cous Cous Fest"

18/09/2026 11:21:00

Dal Cozzaro sarà tra i protagonisti del Cous Cous Fest 2026 con uno show cooking dedicato al cous cous. L’appuntamento è per mercoledì 23 settembre alle 17, al Bia Theatre di piazza Santuario, dove lo chef Vincenzo Bartolotta salirà sul palco per una preparazione dal vivo con degustazione.

Per il ristorante di San Vito Lo Capo è un appuntamento che arriva in un anno particolare: Dal Cozzaro celebra 26 anni di attività e ha ricevuto il Travellers’ Choice 2026 di Tripadvisor. Un anniversario che ora incrocia uno degli eventi più conosciuti della località, proprio attorno al piatto che più di altri racconta la cucina sanvitese.

Il cous cous di Dal Cozzaro sul palco

Nel menu di Dal Cozzaro, il cous cous di pesce è uno dei piatti centrali della proposta gastronomica, insieme alle preparazioni della cucina siciliana di mare.

Mercoledì pomeriggio quel piatto uscirà dalla sala del ristorante di via Savoia per arrivare sul palco del festival.

«Per noi il cous cous non è soltanto un piatto del menu, ma una parte importante della cucina che portiamo avanti da anni a San Vito Lo Capo. Essere sul palco del Cous Cous Fest, proprio nell’anno del nostro ventiseiesimo anniversario, è un appuntamento che sentiamo particolarmente», spiega Vincenzo Bartolotta.

Ventisei anni di attività a San Vito Lo Capo

Il 2026 segna per Dal Cozzaro il traguardo dei 26 anni di attività.

Una storia legata alla cucina siciliana, al pesce, al cous cous e all’accoglienza, costruita nel tempo nel centro di San Vito Lo Capo.

Nello stesso anno è arrivato anche il Travellers’ Choice 2026 di Tripadvisor, riconoscimento assegnato alle attività che si distinguono per le recensioni ricevute dagli utenti della piattaforma.

L’appuntamento del 23 settembre

Lo show cooking con Vincenzo Bartolotta è in programma mercoledì 23 settembre alle 17, al Bia Theatre di piazza Santuario.

Il Cous Cous Fest 2026 si svolge a San Vito Lo Capo dal 18 al 27 settembre, con degustazioni, cooking show, competizioni tra chef, spettacoli e concerti.

Per il Ristorante Dal Cozzaro sarà quindi un modo diverso di partecipare alla manifestazione: non soltanto con il ristorante nel pieno delle giornate del festival, ma direttamente sul palco, davanti al pubblico, con il cous cous al centro.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



