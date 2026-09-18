Autoservizi Salemi, tre nuovi bus: due per Roma e Milano, uno senza barriere

18/09/2026 09:33:00

Tre nuovi autobus entrano nella flotta di Autoservizi Salemi. Due saranno destinati ai collegamenti nazionali dalla Sicilia verso Roma e Milano. Il terzo porta invece una novità importante sul fronte dell'accessibilità: sarà il primo bus da noleggio dell'azienda a consentire l'accesso diretto alle persone in sedia a rotelle attraverso un elevatore integrato.

L'investimento riguarda due Setra S 531 DT bipiano e un Neoplan Tourliner e punta a rafforzare due settori diversi: le lunghe percorrenze nazionali e il noleggio con conducente.

Due nuovi bipiano sulle linee per Roma e Milano

I due Setra S 531 DT saranno impiegati sulle linee nazionali, potenziando i collegamenti che uniscono la Sicilia con i principali centri italiani, in particolare Roma e Milano.

Sono autobus a due piani progettati per le lunghe distanze, con una configurazione che consente di aumentare la capacità di trasporto mantenendo gli standard di comfort richiesti per viaggi di molte ore.

Autoservizi Salemi rafforza così un settore che racconta bene anche l’evoluzione dell’azienda. Nata nel 1948 con una sola corriera sulla Salemi-Palermo e con sede a Marsala, nel 2001 inaugura il primo servizio interregionale sulla tratta Marsala-Mazara del Vallo-Sciacca-Roma. Da lì la rete delle lunghe percorrenze si è progressivamente ampliata. Oggi i collegamenti nazionali raggiungono Roma, Firenze, Bologna, Parma, Piacenza e Milano.

Ma le lunghe distanze sono soltanto una parte dell’attività. Autoservizi Salemi opera anche sulle linee regionali, aeroportuali e urbane, oltre che nel noleggio con conducente, con un autoparco di oltre 70 autobus e minibus. La rete complessiva raggiunge oggi 6 regioni italiane e 20 città, con oltre 100 tratte.

Sicurezza, cosa cambia sui nuovi Setra

Una parte importante dell'investimento riguarda i sistemi di assistenza alla guida.

I nuovi Setra dispongono dell'Active Brake Assist 6 Plus, il sistema di frenata d'emergenza automatica capace di rilevare anche persone e ciclisti, e del Sideguard Assist 2, che assiste il conducente soprattutto nelle svolte e nei cambi di corsia.

A questi si aggiunge l'Attention Assist, che monitora il comportamento del conducente per individuare possibili segnali di stanchezza.

Tecnologie particolarmente rilevanti su autobus di queste dimensioni e sulle percorrenze a lunga distanza.

Il nuovo Neoplan e il turismo senza barriere

La novità forse più interessante riguarda però il settore del noleggio.

Con il Neoplan Tourliner, Autoservizi Salemi introduce nella propria flotta da noleggio il primo autobus che consente l'accesso diretto a bordo alle persone in sedia a rotelle attraverso un sistema di sollevamento integrato.

Il Tourliner è progettato con un pavimento interno senza dislivelli per ospitare la sedia a rotelle.

Non è quindi soltanto una questione di comfort. Per l'azienda significa poter ampliare l'offerta di viaggi di gruppo, escursioni e servizi turistici anche alle persone con mobilità ridotta, intervenendo su una delle barriere che ancora limitano il turismo organizzato su autobus.

Motori Euro VI e compatibilità con il biocarburante HVO

I nuovi mezzi sono equipaggiati con motorizzazioni Euro VI di ultima generazione e sono compatibili con il biocarburante HVO.

Secondo quanto indicato dall'azienda, l'utilizzo dell'HVO può consentire una riduzione delle emissioni complessive di CO2 fino al 90% rispetto al diesel tradizionale.

Per i Setra bipiano anche l'aerodinamica contribuisce all'efficienza del mezzo, con un coefficiente dichiarato di 0,35.

Più comfort sulle lunghe percorrenze

L'investimento riguarda infine il comfort dei passeggeri. La configurazione su due livelli dei Setra permette di sfruttare meglio gli spazi e offre dal piano superiore una visuale panoramica durante il viaggio.

I nuovi autobus dispongono inoltre di climatizzazione digitale bizona a gestione separata e di un isolamento acustico studiato per rendere più confortevoli soprattutto i tragitti di lunga percorrenza.

È un nuovo passaggio nella crescita di un'azienda partita nel 1948 con una sola corriera e arrivata oggi a operare dalla mobilità locale ai collegamenti nazionali. Con i tre nuovi mezzi Autoservizi Salemi interviene contemporaneamente sulle lunghe percorrenze e sul noleggio, introducendo per la prima volta nella propria flotta dedicata a quest'ultimo servizio un autobus accessibile direttamente anche alle persone in sedia a rotelle.

Per conoscere collegamenti, destinazioni, orari e servizi di Autoservizi Salemi, e per consultare le informazioni aggiornate sulle diverse linee, è possibile visitare il sito www.autoservizisalemi.it, dove è disponibile anche il servizio di acquisto online dei biglietti.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



