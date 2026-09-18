Meteo 18 settembre: allerta gialla anche nel Trapanese. Nuvole e rischio temporali

18/09/2026 08:01:00

Settembre oggi prova davvero a cambiare registro. Venerdì 18 settembre la Sicilia entra in una fase più instabile e la novità riguarda direttamente anche la provincia di Trapani: la Protezione Civile ha disposto allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali sui settori nord-occidentali e sud-occidentali dell’Isola. Tradotto: dentro ci sono sia l’area di Trapani e delle Egadi sia quella di Marsala e Pantelleria. Non significa temporali per ventiquattr’ore, ma la possibilità di fenomeni localmente intensi esiste e oggi va presa sul serio.

Trapani, 28 gradi e cielo variabile

A Trapani la giornata sarà caratterizzata soprattutto da nuvolosità irregolare, con schiarite più ampie durante il pomeriggio. Le temperature resteranno ancora gradevoli: 23 gradi la minima e 28 la massima.

Il punto interessante è il vento. Al mattino soffierà da Sud-Sud-Ovest tra 20 e 31 km/h, nel pomeriggio da Sud-Ovest con valori simili, per poi attenuarsi in serata. Non siamo in presenza di una burrasca, ma il vento sarà abbastanza presente da ricordarci che l’atmosfera oggi non ha intenzione di restare immobile.

Marsala, 28-29 gradi ma con più nuvole

Anche Marsala avrà una giornata tra nuvole e schiarite. Le previsioni più aggiornate indicano 23 gradi di minima e circa 28-29 di massima, con ventilazione meridionale moderata: da Sud al mattino, fino a 27 km/h, e da Sud-Sud-Ovest nel pomeriggio.

Marsala rientra nella zona D di allertamento, quella sud-occidentale, oggi in codice giallo per rischio idrogeologico e temporali. È una distinzione importante: l’allerta non dice che pioverà certamente in città, ma che sul settore possono svilupparsi fenomeni capaci di creare criticità locali.

Allerta gialla: coinvolta buona parte del Trapanese

Il bollettino regionale valido per tutta la giornata di oggi mette in allerta gialla le zone B, C, D, E e H. Per il Trapanese interessano soprattutto la zona C, Nord-Occidentale con Egadi e Ustica, e la zona D, Sud-Occidentale con Pantelleria. I rischi indicati sono idrogeologico e temporali. Non risultano zone siciliane in arancione o rosso.

Anche il bollettino nazionale della Protezione Civile conferma per oggi sulla Sicilia temporali e rovesci sparsi sui settori centro-occidentali, con fenomeni isolati anche sulla Sicilia occidentale e centro-meridionale.

Mare mosso tra Trapanese ed Egadi

Sul mare la situazione sarà un po’ più vivace rispetto ai giorni scorsi. Sul settore Trapanese-Egadi sono previste nubi sparse con schiarite, vento da Sud-Ovest attorno agli 11 nodi, onde sui 60 centimetri e mare mosso. L’acqua resta ancora molto calda, attorno ai 27 gradi.

Verso Pantelleria e il Canale di Sicilia il mare resterà mosso, con onde che potranno raggiungere circa 80 centimetri. Non ci sono tuttavia, nei bollettini nazionali, segnalazioni di fenomeni marini particolarmente intensi.

Caldo: nessuna ondata, temperature normali

Sul fronte del caldo non c’è invece alcuna emergenza. Con massime tra 27 e 29 gradi nel Trapanese siamo su valori molto più gestibili rispetto alle fiammate delle scorse settimane.

Il bollettino nazionale non segnala per oggi fenomeni significativi legati alle temperature in Sicilia. Insomma, il caldo c’è ancora, ma ha finalmente smesso di comportarsi come se fosse il padrone di casa.

Incendi, il dato ufficiale va preso con cautela

Per il rischio incendi c’è invece una particolarità: sul portale ufficiale della Protezione Civile siciliana, questa mattina, l’ultimo avviso pubblicato e indicizzato risulta ancora il numero 206 del 16 settembre. Non è quindi corretto attribuire oggi a Trapani un livello specifico di pericolosità senza un bollettino più aggiornato.

Resta naturalmente attiva la campagna antincendio regionale e, con vegetazione ancora secca e vento moderato, la prudenza rimane necessaria.

Sabato altra instabilità, poi graduale miglioramento

Il cambiamento più importante non si esaurisce oggi. Sabato 19 settembre l’Aeronautica Militare prevede spiccata instabilità su gran parte del Centro-Sud, con rovesci e temporali che potranno interessare anche la Sicilia.

Per Marsala le elaborazioni indicano 28 gradi di massima e la possibilità di un rovescio, mentre a Trapani potranno comparire brevi piogge soprattutto tra pomeriggio e sera.

Domenica ancora instabile, soprattutto sulla Sicilia

Domenica 20 la perturbazione tenderà a spostarsi verso Sud. L’Aeronautica Militare prevede un miglioramento al Centro e in Sardegna, mentre Sicilia e Calabria resteranno ancora esposte a piogge e temporali, con attenuazione dei fenomeni soltanto dalla sera. Le temperature resteranno comunque miti, con punte fino a circa 28 gradi sull’Isola.

La Sicilia occidentale dovrebbe poi tornare verso condizioni più stabili tra lunedì e martedì, con temperature ancora attorno ai 29 gradi.

In breve: oggi comincia il cambiamento, sabato sarà probabilmente la giornata più instabile e domenica servirà ancora un po’ di pazienza. Poi settembre dovrebbe tornare a fare quello che gli riesce meglio: sole, temperature gradevoli e qualche nuvola senza troppe ambizioni.



