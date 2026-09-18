Rifiuti, Vertenza Formula Ambiente. Uil: "Giù le mani dai lavoratori. Pronti allo sciopero"

18/09/2026 12:02:00

“Giù le mani dai lavoratori dell’Igiene Ambientale del cantiere di Trapani”. Con queste parole la segreteria della Uil Trasporti Trapani, composta da Antonino Labruzzo, Giorgio Macaddino e Giuseppe Tumbarello, interviene per denunciare una situazione a forte rischio occupazionale, preannunciando lo sciopero.



La segreteria territoriale di categoria, al fine di affrontare con la dovuta urgenza la delicatissima vicenda legata alla rimodulazione dei servizi in diminuzione che il Comune di Trapani ha comunicato alla società Formula Ambiente, ha chiesto e ottenuto la convocazione del tavolo di raffreddamento presso la Prefettura di Trapani. L'incontro è fissato per martedì prossimo.



“Ci teniamo a ribadire che non si può accettare in alcun modo che balbuzie amministrative o, ancor peggio, diatribe politiche abbiano ripercussioni sulla pelle dei lavoratori – affermano -. La richiesta di minori servizi regolarmente appaltati rischia, infatti, di determinare da subito la riduzione e la consequenziale perdita di qualche decina di posti di lavoro”.



E aggiungono: “A rendere il quadro ancor più preoccupante è la gestione della programmazione: appare inopportuno che un importante atto di previsione proveniente dalla SRR Trapani Nord sia stato ufficializzato solo qualche giorno prima della naturale scadenza prevista per il 31 luglio 2026. La Uil Trasporti denuncia, inoltre, il mancato perfezionamento delle gare, da tempo in corso su tutto il territorio della provincia di Trapani per il settore dell'Igiene Ambientale, che continuano a procedere a suon di proroghe per servizi che costano svariati milioni di euro. Il sindacato chiede apertamente perché non si aggiudichino ancora le gare, cosa tenga fermo l'iter e che il presidente Fundaró, per la parte di competenza della SRR Trapani Nord, chiarisca e motivi la situazione”.



La segreteria Uil Trasporti rivolge poi un passaggio fondamentale anche all'amministrazione comunale: “Confidiamo nell'azione del sindaco Tranchida affinché riesca a scongiurare la possibile perdita di posti di lavoro. Come primo impatto, infatti, questa situazione vedrebbe il rientro delle unità attualmente in servizio presso Formula Ambiente nella Trapani Servizi spa, in virtù di un accordo siglato qualche mese fa, configurando di fatto un ulteriore pasticcio in seno alla stessa società. La Segreteria Provinciale della Uiltrasporti auspica che l'incontro del prossimo 22 settembre in Prefettura possa creare le condizioni concrete per ricomporre la criticità in corso e restituire la giusta serenità a tutti i lavoratori”.



