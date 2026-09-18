Scontro tra auto e bici. Muore un ragazzo di 16 anni

18/09/2026 08:46:00

Tragedia nel Messinese. Un ragazzo di appena 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la Statale 185, nel territorio di Mazzarrà Sant’Andrea.

Il giovane viaggiava in bicicletta quando, intorno alle 18, si è scontrato con un’automobile guidata da una donna. L’impatto è stato violentissimo e per il sedicenne non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, ma le ferite riportate dal ragazzo erano troppo gravi. Ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: il giovane sarebbe morto sul colpo.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente e le rispettive traiettorie della bicicletta e dell’automobile. La posizione della conducente sarà valutata sulla base degli esiti dei rilievi e degli ulteriori elementi raccolti dagli investigatori. La notizia ha profondamente scosso la comunità di Mazzarrà Sant’Andrea.



