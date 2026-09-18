Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Incidenti
18/09/2026 08:46:00

Scontro tra auto e bici. Muore un ragazzo di 16 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2026/1789714086-0-scontro-tra-auto-e-bici-muore-un-ragazzo-di-16-anni.jpg

Tragedia nel Messinese. Un ragazzo di appena 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la Statale 185, nel territorio di Mazzarrà Sant’Andrea.

Il giovane viaggiava in bicicletta quando, intorno alle 18, si è scontrato con un’automobile guidata da una donna. L’impatto è stato violentissimo e per il sedicenne non c’è stato nulla da fare.

 

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, ma le ferite riportate dal ragazzo erano troppo gravi. Ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: il giovane sarebbe morto sul colpo.

 

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente e le rispettive traiettorie della bicicletta e dell’automobile. La posizione della conducente sarà valutata sulla base degli esiti dei rilievi e degli ulteriori elementi raccolti dagli investigatori. La notizia ha profondamente scosso la comunità di Mazzarrà Sant’Andrea.



Incidenti | 2026-09-18 08:46:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2026/1789714086-0-scontro-tra-auto-e-bici-muore-un-ragazzo-di-16-anni.jpg

Scontro tra auto e bici. Muore un ragazzo di 16 anni

Tragedia nel Messinese. Un ragazzo di appena 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la Statale 185, nel territorio di Mazzarrà Sant’Andrea.Il giovane viaggiava in bicicletta quando, intorno alle 18, si è...







Native | 18/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2026/1789716840-0-autoservizi-salemi-tre-nuovi-bus-due-per-roma-e-milano-uno-senza-barriere.jpg

Autoservizi Salemi, tre nuovi bus: due per Roma e Milano, uno senza...

Native | 17/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-09-2026/1789630902-0-truffe-auto-usate-e-danni-nascosti-come-proteggersi-prima-di-firmare.png

Truffe auto usate e danni nascosti: come proteggersi prima di firmare

Native | 16/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-09-2026/1789462697-0-marsala-la-merceria-licari-compie-50-anni-una-storia-iniziata-nel-1976.jpg

Marsala, la Merceria Licari compie 50 anni: una storia iniziata nel 1976