Erice. Accusata di aver firmato due liste elettorali, ma una firma era falsa: assolta

18/09/2026 17:13:00

Era stata accusata di avere sottoscritto due liste civiche presentate alle elezioni comunali di Erice del 2022 e aveva ricevuto un decreto penale di condanna con un'ammenda di 400 euro. Ma una donna ericina di 72 anni, E.B., ha deciso di opporsi e affrontare il processo sostenendo di avere firmato una sola lista. Il Tribunale di Trapani l'ha adesso assolta con formula piena «per non aver commesso il fatto». Nel corso del dibattimento è emerso che una delle due firme attribuite alla donna era falsa.

La donna, assistita dall'avvocato Vincenzo Maltese, aveva presentato opposizione al decreto penale di condanna, portando così il caso davanti al giudice.

Nel corso dell'istruttoria sono stati ascoltati, oltre alla stessa imputata, una testimone, l'ex consigliere comunale che aveva autenticato una delle sottoscrizioni e un ex senatore che avrebbe invece autenticato la firma relativa a un'altra lista civica.

La perizia: autentica una sola firma

La ricostruzione emersa durante il processo ha riguardato soprattutto le modalità con le quali sarebbero state raccolte le due sottoscrizioni.

Secondo quanto prodotto dalla difesa, in quel periodo la 72enne, per motivi di salute, non usciva dalla propria abitazione. La donna aveva effettivamente sottoscritto una lista civica a casa, alla presenza del consigliere comunale che ne aveva autenticato la firma.

Una perizia grafologica ha poi accertato l'autenticità di questa sottoscrizione e, al contrario, la falsità dell'altra firma attribuita alla donna.

Il pm aveva chiesto la condanna

Al termine del dibattimento il pubblico ministero aveva comunque chiesto una condanna a 200 euro di ammenda.

Il giudice monocratico del Tribunale di Trapani, Satariano, ha invece accolto la richiesta della difesa e assolto E.B. ai sensi dell'articolo 530, primo comma, del codice di procedura penale, con la formula «per non aver commesso il fatto».

Il legale: «Adesso valuteremo eventuali altre condotte»

L'avvocato Vincenzo Maltese sostiene che il caso della sua assistita non sia isolato.

«Tantissimi cittadini elettori ericini hanno ricevuto decreti penali di condanna per una doppia sottoscrizione di liste civiche presentate alle scorse elezioni comunali del 2022, ma per evitare le lungaggini di un processo, molti hanno preferito pagare la sanzione».

Per il legale, «con questo processo è stata finalmente ristabilita la verità dei fatti».

Resta adesso da attendere il deposito delle motivazioni della sentenza. «Valuteremo assieme alla mia assistita – conclude Maltese – se chiedere alla Procura di Trapani l'accertamento di eventuali condotte penalmente rilevanti che sarebbero emerse dal dibattimento a carico di altri».



