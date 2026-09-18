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Economia
18/09/2026 07:03:00

Da Trapani a Pantelleria, le prospettive dei porti agli Stati Generali dello Sviluppo Costiero
 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-09-2026/da-trapani-a-pantelleria-le-prospettive-dei-porti-agli-stati-generali-dello-sviluppo-costiero-450.jpg

Stato, criticità e prospettive dei porti trapanesi saranno tra i temi degli Stati Generali dello Sviluppo Costiero della Provincia di Trapani, in programma giovedì 24 settembre 2026, alle ore 10.00, presso il Lazzaretto di Trapani. Il GAL della Pesca Trapanese affida l'analisi a Pietro Viviano, che interverrà in qualità di relatore con la relazione «Infrastrutture portuali della Provincia di Trapani – Prospettive di sviluppo ecosostenibile».


La relazione passa in rassegna gli scali di Trapani, Pantelleria, Marsala, Mazara del Vallo, Marinella di Selinunte, Favignana, Marettimo, Bonagia a Valderice, San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo, e ne indica le prospettive di pianificazione e potenziamento. Accanto ai porti principali, Viviano presenterà ipotesi di pianificazione di strutture stagionali minori, a supporto e a integrazione delle attività della nautica da diporto. Proporrà inoltre nuovi modelli gestionali e soluzioni di semplificazione delle procedure per accelerare l'attuazione del programma di potenziamento della portualità regionale.


Pietro Viviano si occupa di opere marittime, portuali e di difesa costiera dal 1981. Dal 2001 al 2008 ha diretto l'Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Reggio Calabria per la Calabria e dal 2008 al 2014 quello per la Sicilia, con sede a Palermo. Oggi esercita la libera professione. Ha condotto studi scientifici sul modello matematico della dinamica costiera e portuale, dal moto ondoso agli eventi estremi, dalle correnti al trasporto dei sedimenti, fino alla dispersione di inquinanti e posidonia e al ricambio idrico nei porti. A questi studi affianca competenze in materia ambientale, strutturale, geotecnica e nella gestione di gare d'appalto e lavori pubblici. Al tavolo trapanese porterà lo sguardo di chi i porti li ha progettati, programmati e realizzati. Il suo contributo integrale è consultabile sulla pagina dell'evento, www.galpescatrapanese.it/statigenerali.


Il promemoria dell'appuntamento
L'appuntamento è fissato per giovedì 24 settembre 2026, dalle ore 10.00, al Lazzaretto in viale Lutazio Catullo a Trapani, sede del Centro Permanente per il Coordinamento delle Politiche Locali della Pesca. La giornata è dedicata al confronto tra istituzioni, autorità marittime e portuali, rappresentanze economiche e operatori della blue economy. Si parlerà di portualità produttiva e turistica, turismo costiero, cantieristica navale, filiera ittica, gestione dei porti turistici e valorizzazione integrata del litorale e delle isole.
Tra i relatori ci sono anche il Contrammiraglio (CP) aus. Rosario Marchese, Consigliere del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, e l'europarlamentare Giuseppe Lupo, componente della Commissione pesca del Parlamento europeo.


La convocazione muove da un quadro normativo in rapida evoluzione. Ne fanno parte la Legge 7 maggio 2026, n. 70, sulla valorizzazione della risorsa mare, le Strategie europee per le Comunità Costiere e per le Isole adottate dalla Commissione europea il 10 giugno 2026 e il negoziato sul Quadro Finanziario Pluriennale 2028–2034.
Gli Stati Generali dello Sviluppo Costiero della Provincia di Trapani sono aperti alla partecipazione di enti pubblici, operatori economici, categorie produttive e cittadini interessati al futuro della costa e delle isole del territorio. Il GAL della Pesca Trapanese invita quanti operano nei settori della portualità, del turismo costiero, della pesca, della cantieristica e della blue economy a partecipare numerosi, per contribuire a un percorso di programmazione condivisa in vista del ciclo 2028–2035. La partecipazione si prenota compilando il modulo di iscrizione disponibile sulla pagina dell'evento, www.galpescatrapanese.it/statigenerali.
 









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