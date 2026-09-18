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» Dai Comuni
18/09/2026 00:45:00

Marsala, venerdì e sabato divieti di sosta in centro per la scerbatura: ecco dove

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-09-2026/marsala-venerdi-e-sabato-divieti-di-sosta-in-centro-per-la-scerbatura-ecco-dove-450.jpg

Occhio a dove lasciate l’auto. Venerdì 18 e sabato 19 settembre a Marsala scattano nuovi divieti di sosta in diverse zone del centro urbano. E questa volta non si tratta soltanto del classico cartello da ignorare sperando nella buona sorte: è prevista anche la rimozione forzata.

Il provvedimento è stato disposto dalla Polizia Municipale per consentire a Formula Ambiente di effettuare gli interventi di scerbatura e pulizia delle strade, con i mezzi necessari anche alla raccolta e al trasporto degli sfalci. Il divieto sarà in vigore dalle 6:30 alle 13:00 e, comunque, fino al termine dei lavori.

 

Venerdì 18 settembre

 

Il divieto di sosta con rimozione forzata riguarderà il parcheggio On. Giovanni Genna, l’ex parcheggio Salato, limitatamente alla prima corsia parallela a via Colonnello Maltese.

 

Sabato 19 settembre

 

Più estesi, invece, i lavori previsti sabato. Il divieto interesserà:

  • Via Fici
  • Via Mazara, dal civico 80 al civico 86
  • Piazza Castello
  • Via Sardegna
  • Piazzetta Sant’Oliva
  • Parcheggio On. Giovanni Genna (ex Salato), seconda e terza corsia lato mare.

L’ordinanza, la numero 498 del 16 settembre, stabilisce il divieto di sosta su entrambi i lati con rimozione forzata nelle strade interessate.

La segnaletica deve essere collocata dall'impresa esecutrice almeno 48 ore prima degli interventi, con il supporto del personale della Polizia Municipale. Al termine dei lavori Formula Ambiente dovrà inoltre provvedere alla pulizia delle aree interessate.

Insomma, per due mattine conviene dare un’occhiata in più ai cartelli prima di parcheggiare: la scerbatura passa, l’auto potrebbe pure andare via con il carro attrezzi.









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