Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
18/09/2026 15:27:00

Petrosino, la Sagra dell’Uva e del Vino chiude il cartellone dell’estate

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2026/1789736711-0-petrosino-la-sagra-dell-uva-e-del-vino-chiude-il-cartellone-dell-estate.jpg

Tre giorni di festa per riportare al centro una delle attività che più hanno segnato la storia di Petrosino: la viticoltura. Da venerdì 18 a domenica 20 settembre torna la Sagra dell’Uva e del Vino, appuntamento che chiuderà il cartellone estivo “Petrosino di Mare e di Vino 2026”.

Viale Francesco De Vita e viale Giacomo Licari saranno il cuore della manifestazione, con vino, prodotti della tradizione siciliana, teatro, folklore, musica e spettacoli. Tra gli appuntamenti anche una masterclass di AIS Trapani dedicata alla cultura del vino.

La Sagra è organizzata dalla Pro Loco Petrosino, con il contributo del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Dal mare alla terra

Il filo conduttore è quello di un territorio che durante l’estate si è raccontato attraverso il mare e che adesso torna alle campagne, all’uva e al vino.

«La Sagra dell’Uva e del Vino rappresenta un appuntamento importante per la nostra comunità, perché ci consente di riscoprire e valorizzare le radici di una tradizione profondamente legata alla nostra terra – spiega il sindaco Giacomo Anastasi –. Con questa manifestazione si conclude idealmente un’estate iniziata raccontando il mare e che torna alla terra, alle nostre campagne e alla cultura vitivinicola».

La manifestazione vuole così richiamare una parte importante della storia economica e sociale di Petrosino, legata al lavoro nelle campagne, alla cultura contadina e a saperi tramandati nel tempo.

Sabato la masterclass di AIS Trapani

Tra gli appuntamenti della tre giorni c’è la masterclass organizzata da AIS Trapani, in programma sabato 19 settembre alle 18 al Centro Polivalente.

Un incontro dedicato alla conoscenza e alla cultura del vino, per approfondire un patrimonio che a Petrosino non riguarda soltanto la produzione, ma racconta anche la storia e la vocazione agricola del territorio.

Attorno al vino si svilupperà il resto della Sagra, con sapori e prodotti della tradizione siciliana e un programma che comprende anche teatro, folklore, musica e spettacolo.

«Ringrazio la Pro Loco, il Libero Consorzio Comunale di Trapani, AIS Trapani, le associazioni e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di queste giornate – aggiunge Anastasi –. La Sagra è un’occasione per stare insieme, valorizzare le nostre eccellenze e rafforzare il legame tra la comunità e il proprio territorio».

La Sagra dell’Uva e del Vino segnerà anche la conclusione di “Petrosino di Mare e di Vino 2026”, il cartellone che ha accompagnato l’estate petrosilena.

L’appuntamento è dunque dal 18 al 20 settembre, tra viale Francesco De Vita e viale Giacomo Licari. 



Cultura | 2026-09-18 02:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-09-2026/la-fiction-rai-sul-giudice-rosario-livatino-ecco-il-trailer-250.jpg

La fiction Rai sul giudice Rosario Livatino. Ecco il trailer

La storia del giudice Rosario Livatino arriva su Rai 1. È stato diffuso il trailer ufficiale della nuova miniserie diretta da Michele Placido e dedicata al magistrato siciliano assassinato dalla Stidda il 21 settembre 1990. A interpretare...







Native | 18/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2026/1789723655-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-porta-il-suo-cous-cous-al-cous-cous-fest.jpg

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro porta il suo cous cous al "Cous Cous...

Native | 18/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2026/1789716840-0-autoservizi-salemi-tre-nuovi-bus-due-per-roma-e-milano-uno-senza-barriere.jpg

Autoservizi Salemi, tre nuovi bus: due per Roma e Milano, uno senza...

Native | 17/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-09-2026/1789630902-0-truffe-auto-usate-e-danni-nascosti-come-proteggersi-prima-di-firmare.png

Truffe auto usate e danni nascosti: come proteggersi prima di firmare