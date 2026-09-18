Petrosino, la Sagra dell’Uva e del Vino chiude il cartellone dell’estate

18/09/2026 15:27:00

Tre giorni di festa per riportare al centro una delle attività che più hanno segnato la storia di Petrosino: la viticoltura. Da venerdì 18 a domenica 20 settembre torna la Sagra dell’Uva e del Vino, appuntamento che chiuderà il cartellone estivo “Petrosino di Mare e di Vino 2026”.

Viale Francesco De Vita e viale Giacomo Licari saranno il cuore della manifestazione, con vino, prodotti della tradizione siciliana, teatro, folklore, musica e spettacoli. Tra gli appuntamenti anche una masterclass di AIS Trapani dedicata alla cultura del vino.

La Sagra è organizzata dalla Pro Loco Petrosino, con il contributo del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Dal mare alla terra

Il filo conduttore è quello di un territorio che durante l’estate si è raccontato attraverso il mare e che adesso torna alle campagne, all’uva e al vino.

«La Sagra dell’Uva e del Vino rappresenta un appuntamento importante per la nostra comunità, perché ci consente di riscoprire e valorizzare le radici di una tradizione profondamente legata alla nostra terra – spiega il sindaco Giacomo Anastasi –. Con questa manifestazione si conclude idealmente un’estate iniziata raccontando il mare e che torna alla terra, alle nostre campagne e alla cultura vitivinicola».

La manifestazione vuole così richiamare una parte importante della storia economica e sociale di Petrosino, legata al lavoro nelle campagne, alla cultura contadina e a saperi tramandati nel tempo.

Sabato la masterclass di AIS Trapani

Tra gli appuntamenti della tre giorni c’è la masterclass organizzata da AIS Trapani, in programma sabato 19 settembre alle 18 al Centro Polivalente.

Un incontro dedicato alla conoscenza e alla cultura del vino, per approfondire un patrimonio che a Petrosino non riguarda soltanto la produzione, ma racconta anche la storia e la vocazione agricola del territorio.

Attorno al vino si svilupperà il resto della Sagra, con sapori e prodotti della tradizione siciliana e un programma che comprende anche teatro, folklore, musica e spettacolo.

«Ringrazio la Pro Loco, il Libero Consorzio Comunale di Trapani, AIS Trapani, le associazioni e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di queste giornate – aggiunge Anastasi –. La Sagra è un’occasione per stare insieme, valorizzare le nostre eccellenze e rafforzare il legame tra la comunità e il proprio territorio».

La Sagra dell’Uva e del Vino segnerà anche la conclusione di “Petrosino di Mare e di Vino 2026”, il cartellone che ha accompagnato l’estate petrosilena.

L’appuntamento è dunque dal 18 al 20 settembre, tra viale Francesco De Vita e viale Giacomo Licari.



