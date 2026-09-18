La fiction Rai sul giudice Rosario Livatino. Ecco il trailer

18/09/2026 02:00:00

La storia del giudice Rosario Livatino arriva su Rai 1. È stato diffuso il trailer ufficiale della nuova miniserie diretta da Michele Placido e dedicata al magistrato siciliano assassinato dalla Stidda il 21 settembre 1990. A interpretare Livatino sarà Giuseppe De Domenico. La fiction sarà composta da quattro episodi da 50 minuti e andrà prossimamente in prima visione su Rai 1 e RaiPlay.

La serie ricostruisce la Sicilia degli anni Ottanta e, in particolare, l'Agrigentino nel quale Livatino svolse la propria attività di magistrato, mentre Cosa nostra e la Stidda esercitavano il loro potere sul territorio.

Il racconto procede su due binari: da una parte il lavoro del giudice, impegnato nelle indagini sulla criminalità organizzata e sui suoi patrimoni; dall'altra la storia di alcuni giovani stiddari, cresciuti in condizioni di povertà e attratti dalla criminalità come possibilità di riscatto.

Due percorsi destinati progressivamente ad avvicinarsi fino al 21 settembre 1990, giorno dell'assassinio di Livatino.

Giuseppe De Domenico è Rosario Livatino

A vestire i panni del magistrato è Giuseppe De Domenico. Nel cast ci sono anche Leonardo Maltese, Nino Frassica, Michela De Rossi, Ninni Bruschetta e Brenno Placido.

La regia è affidata a Michele Placido, che firma per la prima volta una fiction Rai. La sceneggiatura è di Angelo Pasquini, Fidel Signorile e dello stesso Placido.

La miniserie è una coproduzione Rai Fiction, Goldenart Production e Rai Com, prodotta da Federica Luna Vincenti, con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana attraverso la Sicilia Film Commission.

Dal magistrato assassinato al giudice beato

La fiction ripercorre anche il contrasto di Livatino alla forza economica delle organizzazioni mafiose. Un'attività condotta attraverso indagini sui patrimoni, sugli interessi economici e sul radicamento della criminalità nel territorio.

Livatino venne ucciso a 37 anni lungo la statale Agrigento-Caltanissetta. La sua figura è diventata negli anni un simbolo della lotta alla mafia, ma anche del rapporto tra giustizia e fede.

Nel 2021 Rosario Livatino è stato proclamato beato dalla Chiesa cattolica, primo magistrato nella storia a ricevere questo riconoscimento.

Il trailer anticipa così il racconto televisivo di una delle figure più significative della storia giudiziaria siciliana contemporanea, mettendo al centro non soltanto l'omicidio, ma gli anni precedenti e il contesto criminale nel quale Livatino esercitò la sua funzione di magistrato.



