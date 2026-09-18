Erice, la Festa FedEricina riporta il borgo nel Medioevo per tre giorni

18/09/2026 09:08:00

Per tre giorni Erice cambia secolo. Cortei in costume, falconieri, sbandieratori, musici, artigiani e figuranti attraverseranno il borgo per l’undicesima edizione della Festa FedEricina, la rievocazione storica dedicata a Federico III di Sicilia.

L’appuntamento è da venerdì 18 a domenica 20 settembre e quest’anno avrà un peso particolare: alla Festa si affianca infatti il X Raduno dei Cortei Storici di Sicilia, che domenica porterà a Erice gruppi provenienti da diverse città dell’Isola. La manifestazione fa parte del cartellone Ericeventi d’Estate 2026.

L’organizzazione è del Gruppo Medievale “MonteSanGiuliano – Erice”, annesso all’APS “Trapani: tradumari&venti”, con il sostegno del Comune di Erice e della Fondazione Erice Arte e la collaborazione della Pro Loco Erice.

Villaggi medievali, falconieri e sbandieratori

Il cuore della manifestazione saranno il Villaggio Storico e il Villaggio della Falconeria, allestiti in via San Carlo e nel Cortile “Patrizio”.

Qui troveranno spazio mercanti, artigiani e figuranti, mentre ai Giardini del Balio saranno protagonisti i rapaci della Falconeria dei Nebrodi di Randazzo, con le dimostrazioni di volo.

Le giornate saranno accompagnate dalle sfilate che partiranno da Porta Trapani e attraverseranno il centro storico.

A scandire il passaggio dei cortei ci saranno i tamburini trapanesi “Trinacria”, i Musici e Sbandieratori “Antica Ibla Major” di Paternò e lo zampognaro medievale Gabriele Filì di Gangi, “Il solista dell’Eremo”, presente anche in piazza San Giuliano e piazza Zichichi con i suoi “Fischialetti”.

Sabato la Notte FedEricina

Uno dei momenti centrali arriverà sabato 19 settembre con la Notte FedEricina.

Nel borgo faranno il loro ingresso Re Federico III e la regina consorte Eleonora d’Angiò, accolti dal Governatore della Città, dai nobili e dai popolani ericini e paternesi.

Il corteo raggiungerà piazza Zichichi, dove è prevista la consegna delle Chiavi della Città. A chiudere la serata sarà lo Spettacolo del Fuoco di Ida Bruno.

È il passaggio più teatrale della rievocazione, ma anche quello che riporta al centro la vicenda storica sulla quale la Festa è costruita: l’arrivo a Erice di Federico III d’Aragona, re di Sicilia, e della moglie Eleonora.

Domenica arrivano i cortei storici da tutta la Sicilia

Il gran finale sarà domenica 20 settembre, con il X Raduno dei Cortei Storici di Sicilia.

Davanti al Castello e alle Torri del Balio si formerà il Grande Corteo. Insieme al gruppo “MonteSanGiuliano-Erice” sfileranno “Xaipe” di Salemi, “Bianca di Navarra” di Paternò e “La Perla Imperiale” di Castelvetrano.

Ci saranno inoltre la Falconeria dei Nebrodi, Gabriele Filì e il gruppo di canto popolare “I Tammorra” di Trapani.

Il corteo attraverserà il borgo fino a piazza Zichichi, dove sono previste la presentazione dei gruppi e il Volo del Falco. Poi lo spostamento davanti al Real Duomo, con le esibizioni delle compagnie e la chiusura affidata ai fuochi diurni colorati.

«Dietro la festa ci sono mesi di lavoro»

L’edizione 2026 mette insieme dunque due manifestazioni ormai consolidate. È anche questo, secondo la sindaca Daniela Toscano e l’assessora alla Cultura, Turismo ed Eventi Rossella Cosentino, il valore aggiunto di quest’anno.

«Salemi, Paternò, Castelvetrano, Gangi, Randazzo, Trapani salgono a Erice e per un pomeriggio il borgo diventa la capitale delle rievocazioni siciliane», spiegano le amministratrici, sottolineando anche la ricaduta che manifestazioni di questo tipo possono avere sulle attività economiche e ricettive della città. (

Dietro costumi, cortei e spettacoli c’è però una macchina organizzativa che lavora da mesi.

«Gli allestimenti dei villaggi, i costumi, l’accoglienza dei gruppi ospiti, la sicurezza dei percorsi. Il nostro obiettivo resta la qualità della rievocazione», sottolinea Claudio Maltese, presidente del Gruppo Medievale “Monte San Giuliano – Erice” e organizzatore della manifestazione.



