Scossa di terremoto al largo delle Egadi

18/09/2026 08:33:00

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata nel Tirreno meridionale, al largo delle Isole Egadi. Il sisma è avvenuto alle 3:15 ed è stato localizzato dalla Sala Sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma.

L'epicentro è stato individuato in mare, nel tratto del Tirreno che si trova a nord di Marettimo, la più occidentale delle Isole Egadi. La magnitudo registrata è stata di 3.0.

Al momento non vengono segnalati danni a persone o cose.

L'evento registrato al largo delle Egadi si inserisce in una serie di terremoti di lieve entità che periodicamente interessano le aree marine e terrestri attorno alla Sicilia.

Nelle ultime ore altre scosse di bassa magnitudo sono state registrate anche nella parte orientale dell'Isola, tra le province di Messina e Catania.



