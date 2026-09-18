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Cronaca
18/09/2026 08:33:00

Scossa di terremoto al largo delle Egadi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2026/1789713323-0-scossa-di-terremoto-al-largo-delle-egadi.jpg

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata nel Tirreno meridionale, al largo delle Isole Egadi. Il sisma è avvenuto alle 3:15 ed è stato localizzato dalla Sala Sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma.

 

L'epicentro è stato individuato in mare, nel tratto del Tirreno che si trova a nord di Marettimo, la più occidentale delle Isole Egadi. La magnitudo registrata è stata di 3.0.

Al momento non vengono segnalati danni a persone o cose.

 

L'evento registrato al largo delle Egadi si inserisce in una serie di terremoti di lieve entità che periodicamente interessano le aree marine e terrestri attorno alla Sicilia.

Nelle ultime ore altre scosse di bassa magnitudo sono state registrate anche nella parte orientale dell'Isola, tra le province di Messina e Catania.



Cronaca | 2026-09-17 09:25:00
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