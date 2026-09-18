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Cronaca
18/09/2026 12:30:00

Rapina violenta nella notte, picchiata una coppia di ottantenni in casa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2026/rapina-violenta-nella-notte-picchiata-una-coppia-di-ottantenni-in-casa-450.jpg

Violenta rapina nella notte a Trappeto, nel Palermitano. Tre uomini armati e con il volto coperto hanno fatto irruzione nell'abitazione di una coppia di ottantenni, aggredendo i due anziani e costringendoli a consegnare denaro, gioielli e anche il bancomat con il codice Pin.

 

Secondo una prima ricostruzione, i tre rapinatori sono entrati nell'abitazione e hanno minacciato e picchiato marito e moglie per farsi indicare dove si trovassero soldi e oggetti di valore.

Prima di fuggire si sono impossessati anche della carta bancomat, facendosi consegnare il relativo codice.

 

Dopo l'aggressione sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasferito entrambi gli anziani in ospedale. Nonostante le percosse e i traumi riportati, le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sull'episodio indagano i carabinieri. I militari stanno acquisendo e visionando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona nel tentativo di ricostruire gli spostamenti dei tre rapinatori e identificarli.



Cronaca | 2026-09-17 09:25:00
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