Rapina violenta nella notte, picchiata una coppia di ottantenni in casa

18/09/2026 12:30:00

Violenta rapina nella notte a Trappeto, nel Palermitano. Tre uomini armati e con il volto coperto hanno fatto irruzione nell'abitazione di una coppia di ottantenni, aggredendo i due anziani e costringendoli a consegnare denaro, gioielli e anche il bancomat con il codice Pin.

Secondo una prima ricostruzione, i tre rapinatori sono entrati nell'abitazione e hanno minacciato e picchiato marito e moglie per farsi indicare dove si trovassero soldi e oggetti di valore.

Prima di fuggire si sono impossessati anche della carta bancomat, facendosi consegnare il relativo codice.

Dopo l'aggressione sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasferito entrambi gli anziani in ospedale. Nonostante le percosse e i traumi riportati, le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sull'episodio indagano i carabinieri. I militari stanno acquisendo e visionando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona nel tentativo di ricostruire gli spostamenti dei tre rapinatori e identificarli.



