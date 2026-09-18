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Cronaca
18/09/2026 17:18:00

Incidente sulla A29, auto resta contromano: tre automobilisti evitano il peggio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2026/1789744838-0-incidente-sulla-a29-auto-resta-contromano-tre-automobilisti-evitano-il-peggio.jpg

Un'auto incastrata nel guardrail, contromano sulla corsia di sorpasso dell'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Una situazione di pericolo nella quale sono intervenute tre persone di passaggio, riuscendo a spostare il mezzo e mettere in sicurezza i suoi occupanti. È quanto successo questo pomeriggio.

 

L'incidente si è verificato lungo la A29, in direzione Palermo, poco prima dell'uscita di Cinisi. Secondo la segnalazione, l'automobile, con due persone a bordo, sarebbe finita contro il guardrail probabilmente in seguito a un'avaria.

Il mezzo era rimasto sul lato sinistro della carreggiata, rivolto in senso contrario rispetto alla direzione di marcia, rappresentando un serio pericolo per i veicoli in transito.

 

A fermarsi per prestare aiuto sono stati due automobilisti e un vigile del fuoco che, secondo quanto riferito, si trovava a bordo della propria auto.

I tre sono riusciti a spostare il veicolo incidentato dalla corsia di sorpasso fino alla corsia di emergenza, mettendo al riparo anche le due persone che si trovavano a bordo e consentendo di liberare rapidamente la carreggiata.

«Un grazie sincero ai tre angeli della strada – scrive a Tp24 l'automobilista  –. Senza di loro la situazione avrebbe potuto creare conseguenze ben più serie e bloccare l'autostrada».



Cronaca | 2026-09-17 09:25:00
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