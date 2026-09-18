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Cronaca
18/09/2026 08:51:00

Buongiorno24 del 18 Settembre 2026

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Buongiorno dalla redazione di Tp24. Oggi, venerdì 18 settembre, torna Buongiorno24, in diretta dalle 9:30 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social, per raccontare e spiegare i fatti più importanti del giorno.

 

Apriremo con la vicenda giudiziaria che riguarda Valerio Antonini, citato direttamente a giudizio dalla Procura di Marsala con l’accusa di diffamazione aggravata e continuata nei confronti del direttore di Tp24, Giacomo Di Girolamo. Il procedimento riguarda una lunga sequenza di post, interviste e attacchi pubblici. L’udienza predibattimentale è stata fissata per il 24 novembre davanti al Tribunale di Marsala. Le accuse dovranno essere verificate nel processo e resta ferma la presunzione di innocenza.

 

Ci occuperemo poi della situazione politica a Trapani, dopo la lunga seduta del Consiglio comunale sulla decadenza di cinque consiglieri della maggioranza. La prima votazione, quella relativa a Marzia Patti, si è conclusa con la bocciatura della decadenza. Il voto segreto ha fatto emergere divisioni e sospetti, mentre il confronto politico continua a spostarsi sempre più spesso sul terreno dello scontro personale. Al centro del nostro commento ci sarà il tema del rispetto: la politica può essere aspra, ma non può trasformarsi in una guerra fatta di insulti e delegittimazioni.

 

Parleremo anche del caro carburante in Sicilia. L’aumento dei prezzi pesa sulle famiglie e sulle imprese, mentre gli autotrasportatori annunciano iniziative di protesta e non escludono il blocco del settore. In un’isola nella quale gran parte delle merci viaggia su gomma, ogni rincaro produce conseguenze sull’intera economia e sui prezzi pagati dai consumatori.

 

Uno sguardo, infine, alle prossime elezioni amministrative di Petrosino, dove cominciano a circolare i primi nomi dei possibili candidati alla carica di sindaco, e agli appuntamenti del fine settimana, con l’avvio del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo.

Buongiorno24 è l’appuntamento quotidiano di Tp24 per sapere cosa accade e, soprattutto, per comprenderlo. In diretta dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 9:45, su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101.



Cronaca | 2026-09-17 09:25:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-09-2026/buongiorno24-del-17-settembre-2026-250.jpg

Buongiorno24 del 17 Settembre 2026

Buongiorno dalla redazione di Tp24. È giovedì 17 settembre e oggi a Buongiorno24 parliamo di aeroporto, collegamenti e futuro del territorio con Salvatore Ombra, presidente di Airgest, ospite della puntata.Partiamo dalle polemiche...

Cronaca | 2026-09-18 08:51:00
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Buongiorno24 del 18 Settembre 2026

Buongiorno dalla redazione di Tp24. Oggi, venerdì 18 settembre, torna Buongiorno24, in diretta dalle 9:30 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social, per raccontare e spiegare i fatti più importanti del giorno. Apriremo con la...







Native | 18/09/2026
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Autoservizi Salemi, tre nuovi bus: due per Roma e Milano, uno senza...

Native | 17/09/2026
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Native | 16/09/2026
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Marsala, la Merceria Licari compie 50 anni: una storia iniziata nel 1976