18 Settembre: infiltrazioni agli Uffizi, Canada vicino all'Ue, tensioni nei cieli europei

18/09/2026 07:13:00

E' il 18 Settembre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Un violento temporale su Firenze ha provocato un’infiltrazione agli Uffizi: sulla teca che custodisce il Bacco di Caravaggio ha iniziato a colare acqua, ma il capolavoro è stato messo al sicuro

• Il premier canadese Mark Carney ha detto sì alla collaborazione più stretta con l’Europa, ma la risposta non è piaciuta a Trump, che ora minaccia sanzioni contro Ottawa e Bruxelles

• Due caccia italiani hanno scortato e allontanato altrettanti jet militari russi che avevano violato lo spazio aereo della Lituania

• Il Congresso americano per la prima volta ha approvato un pacchetto di sanzioni che punisce la Russia e i suoi eventuali partner commerciali, in particolare India e Cina

• Da oggi e fino a domenica oltre 111 milioni di cittadini russi sono chiamati al voto per rinnovare la Duma. L’esito delle elezioni è scontato, ma non gli effetti sulla solidità del potere di Putin

• Il ministro della Difesa Crosetto ha annunciato la possibilità che la marina militare italiana intervenga nello stretto di Bab el-Mandem

• Arrestato in Brasile un serial killer travestito da donna. Accusato di 16 omicidi, ne ha confessati 80

• Nell’inchiesta bis sul delitto di Garlasco sono cadute le accuse di corruzione per l’ex procuratore capo di Pavia Mario Venditti



• Nel giallo della ricina spunta una prova che confermerebbe la pista del duplice omicidio volontario, arriva dalla indagini tossicologiche svolte in Germania

• Diciassette persone, in diverse regioni, sono state arrestate per pedopornografia on line

• Al Viminale non risulta che gli hacker di Revolut abbiano sottratto informazioni sensibili. Si era parlato di un furto di 147 giga di dati e di un riscatto da 3 milioni di euro

• Open Ai ha denunciato sei casi in sui i sistemi di intelligenza artificiale sarebbero sfuggiti al controllo umano

• Tre grandi ospedali italiani, due a Roma e uno a Milano, figurano tra i primi dieci nella classifica dei migliori centri di cura specialistici nel mondo

• La raffinata attrice Helen Mirren, che tiene per il Lecce, è la tifosa più volgare al mondo. Lo ha rivendicato durante lo show di Jimmy Fallon

• Re Carlo d’Inghilterra ha smentito con molto tatto le rivelazioni contenute in un libro del fratello della principessa Diana

• Seppure per un soffio, il centrosinistra ha vinto le elezioni in Svezia, ma per la nuova premier Magdalena Andersson non sarà facile formare un nuovo governo

• In Siria un tribunale militare ha condannato alcuni autori dei massacri compiuti l’anno scorso durante i disordini tra i sostenitori dell’ex presidente Assad e l’esercito regolare

• Con una lettera Schlein ha proposto al governo una serie di interventi da condividere per affrontare la crisi energetica. La premier si è detta disponibile a discuterne

• I contestatori nordisti di Salvini, in vista di Pontida, hanno lanciato un monito al segretario perché non tocchi il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo

• Beppe Grillo ha accusato Giuseppe Conte di aver smarrito la strada progressista

• Una lettera minatoria con un proiettile è stata spedita al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara

• Il gioielliere Mario Roggero, condannato per duplice omicidio, resta in carcere: non gli è stato concesso il differimento della pena

• Un ex arbitro internazionale di scherma è stato condannato per violenza sessuale su un’atleta di 17 anni

• In provincia di Lecce due maestre sono sotto inchiesta perché avrebbero preso in giro una ragazzina di 10 anni disabile

• In Europa League la Juventus ha travolto 5-0 gli olandesi del Nec

• In uno show promozionale della Red Bull il pilota Max Verstappen ha partecipato a una gara di kart contro 100 sfidanti: partito 101esimo, li ha superati tutti in 14 giri di pista (ne aveva a disposizione 30)

• Kim Kardashian ha ricevuto il simbolico risarcimento di un euro da un tribunale di Parigi per una rapina subita anni fa da parte della banda dei nonni rapinatori

• Sono scomparsi la commediografa statunitense Bonnie Greer (77 anni), l’esponente del Msi e poi di Fdi Alfredo Mantica (83), l’artista statunitense Peter Max (88) e Buddy, il cane del bassista dei Tokio Hotel



Titoli

Corriere della sera: Navi e jet, i due fronti dell’Italia

la Repubblica: Le primarie dell’energia

La Stampa: Mar Rosso, scorta alle navi italiane

Il Sole 24 Ore: Cina in ritirata dai titoli di Stato Usa

Il Messaggero: Manovra, caccia ai risparmi Pnrr

Il Giornale: Non è folle, El Koudri è jihadista

Avvenire: Il voto siberiano

Qn: Mar Rosso: blitz di Crosetto / «Invio la Marina, senza la Ue»

Il Fatto: Le loro priorità: 2 fiducie / sul Melonellum e i vitalizi

Leggo: Social e minori, stretta Ue

Libero: Nelle carte il bacio / Ranucci-Boccia

La Verità: La sinistra difende la gang / dei medici pro clandestini

Il Mattino: Manovra, caccia ai risparmi Pnrr

il manifesto: Il luogo / del delitto

il Quotidiano del Sud: Patto Ue-Canada, ira di Trump

Domani: Bollo auto, bonus a gogò e Irpef / Così Meloni brucia i nostri soldi



