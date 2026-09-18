18 Settembre: infiltrazioni agli Uffizi, Canada vicino all'Ue, tensioni nei cieli europei
E' il 18 Settembre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Un violento temporale su Firenze ha provocato un’infiltrazione agli Uffizi: sulla teca che custodisce il Bacco di Caravaggio ha iniziato a colare acqua, ma il capolavoro è stato messo al sicuro • Il premier canadese Mark Carney ha detto sì alla collaborazione più stretta con l’Europa, ma la risposta non è piaciuta a Trump, che ora minaccia sanzioni contro Ottawa e Bruxelles • Due caccia italiani hanno scortato e allontanato altrettanti jet militari russi che avevano violato lo spazio aereo della Lituania • Il Congresso americano per la prima volta ha approvato un pacchetto di sanzioni che punisce la Russia e i suoi eventuali partner commerciali, in particolare India e Cina • Da oggi e fino a domenica oltre 111 milioni di cittadini russi sono chiamati al voto per rinnovare la Duma. L’esito delle elezioni è scontato, ma non gli effetti sulla solidità del potere di Putin • Il ministro della Difesa Crosetto ha annunciato la possibilità che la marina militare italiana intervenga nello stretto di Bab el-Mandem • Arrestato in Brasile un serial killer travestito da donna. Accusato di 16 omicidi, ne ha confessati 80 • Nell’inchiesta bis sul delitto di Garlasco sono cadute le accuse di corruzione per l’ex procuratore capo di Pavia Mario Venditti
• Nel giallo della ricina spunta una prova che confermerebbe la pista del duplice omicidio volontario, arriva dalla indagini tossicologiche svolte in Germania • Diciassette persone, in diverse regioni, sono state arrestate per pedopornografia on line • Al Viminale non risulta che gli hacker di Revolut abbiano sottratto informazioni sensibili. Si era parlato di un furto di 147 giga di dati e di un riscatto da 3 milioni di euro • Open Ai ha denunciato sei casi in sui i sistemi di intelligenza artificiale sarebbero sfuggiti al controllo umano • Tre grandi ospedali italiani, due a Roma e uno a Milano, figurano tra i primi dieci nella classifica dei migliori centri di cura specialistici nel mondo • La raffinata attrice Helen Mirren, che tiene per il Lecce, è la tifosa più volgare al mondo. Lo ha rivendicato durante lo show di Jimmy Fallon • Re Carlo d’Inghilterra ha smentito con molto tatto le rivelazioni contenute in un libro del fratello della principessa Diana • Seppure per un soffio, il centrosinistra ha vinto le elezioni in Svezia, ma per la nuova premier Magdalena Andersson non sarà facile formare un nuovo governo • In Siria un tribunale militare ha condannato alcuni autori dei massacri compiuti l’anno scorso durante i disordini tra i sostenitori dell’ex presidente Assad e l’esercito regolare • Con una lettera Schlein ha proposto al governo una serie di interventi da condividere per affrontare la crisi energetica. La premier si è detta disponibile a discuterne • I contestatori nordisti di Salvini, in vista di Pontida, hanno lanciato un monito al segretario perché non tocchi il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo • Beppe Grillo ha accusato Giuseppe Conte di aver smarrito la strada progressista • Una lettera minatoria con un proiettile è stata spedita al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara • Il gioielliere Mario Roggero, condannato per duplice omicidio, resta in carcere: non gli è stato concesso il differimento della pena • Un ex arbitro internazionale di scherma è stato condannato per violenza sessuale su un’atleta di 17 anni • In provincia di Lecce due maestre sono sotto inchiesta perché avrebbero preso in giro una ragazzina di 10 anni disabile • In Europa League la Juventus ha travolto 5-0 gli olandesi del Nec • In uno show promozionale della Red Bull il pilota Max Verstappen ha partecipato a una gara di kart contro 100 sfidanti: partito 101esimo, li ha superati tutti in 14 giri di pista (ne aveva a disposizione 30) • Kim Kardashian ha ricevuto il simbolico risarcimento di un euro da un tribunale di Parigi per una rapina subita anni fa da parte della banda dei nonni rapinatori • Sono scomparsi la commediografa statunitense Bonnie Greer (77 anni), l’esponente del Msi e poi di Fdi Alfredo Mantica (83), l’artista statunitense Peter Max (88) e Buddy, il cane del bassista dei Tokio Hotel
Titoli Corriere della sera: Navi e jet, i due fronti dell’Italia la Repubblica: Le primarie dell’energia La Stampa: Mar Rosso, scorta alle navi italiane Il Sole 24 Ore: Cina in ritirata dai titoli di Stato Usa Il Messaggero: Manovra, caccia ai risparmi Pnrr Il Giornale: Non è folle, El Koudri è jihadista Avvenire: Il voto siberiano Qn: Mar Rosso: blitz di Crosetto / «Invio la Marina, senza la Ue» Il Fatto: Le loro priorità: 2 fiducie / sul Melonellum e i vitalizi Leggo: Social e minori, stretta Ue Libero: Nelle carte il bacio / Ranucci-Boccia La Verità: La sinistra difende la gang / dei medici pro clandestini Il Mattino: Manovra, caccia ai risparmi Pnrr il manifesto: Il luogo / del delitto il Quotidiano del Sud: Patto Ue-Canada, ira di Trump Domani: Bollo auto, bonus a gogò e Irpef / Così Meloni brucia i nostri soldi
Il mercato dell'usato è il canale ideale per acquistare un veicolo spendendo molto meno del nuovo. E i numeri dei passaggi di proprietà lo confermano ogni anno.
Ma un annuncio scritto bene e una carrozzeria lucida...
Buongiorno dalla redazione di Tp24. È giovedì 17 settembre e oggi a Buongiorno24 parliamo di aeroporto, collegamenti e futuro del territorio con Salvatore Ombra, presidente di Airgest, ospite della puntata.Partiamo dalle polemiche...
Mezzo secolo dietro lo stesso bancone. Il 16 settembre la Merceria Licari Necchi di Marsala compie cinquant'anni: era il 1976 quando Raffaele Licari e la moglie Paola Rallo iniziarono un'attività che oggi coinvolge...
E' il 18 Settembre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • Un violento temporale su Firenze ha provocato un’infiltrazione agli Uffizi: sulla teca che custodisce il Bacco di...
Vivere con un cane, soprattutto in un territorio come il nostro, fatto di montagne, sentieri e stagioni nette, significa condividere una quotidianità che porta con sé responsabilità precise. Un cane sano non...